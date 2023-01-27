Министр обороны Дании рассказал, почему страна не будет отправлять Украине свои танки 27 января, 13:28 Якоб Эллеман-Йенсен (Фото:Ritzau Scanpix/Bo Amstrup via REUTERS)

Министр обороны Дании Якоб Эллеман-Йенсен заявил, что страна пока не будет отправлять Украине свои танки.

Об этом сообщает CPH Post.

По его словам, на арсенале Дании есть 44 танка, и 14 сейчас дислоцируются в Балтийском регионе. При этом Дания пообещала передать 19 гаубиц Caesar.

«Мы помогаем другим. Танки — это не просто украшение. Их используют как средство сдерживания, потому что у нас есть балтийские союзники с очень большим соседом, который, как было показано, нападает на своих соседей», — сказал он.

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Министр добавил, что нужно «обеспечить баланс».

«Мы должны быть в состоянии обучать солдат в Дании, и для этого нужно иметь оборудование для их обучения», — сказал он.

25 января Германия после долгих колебаний одобрила передачу Украине 14 танков Leopard 2 и их реэкспорт из стран-партнеров.



После этого ряд государств также анонсировали поставки Leopard 2 в Украину. В частности, Frankfurter Allgemeine Zeitung сообщило, что Польша экспортирует 14 единиц бронетехники. А польский министр обороны Мариуш Блащак заявил, что страна до конца марта планирует провести обучение танковой бригады ВСУ.