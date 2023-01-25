Залужный говорил — нужно 300. Сколько танков Украина получит от союзников и какие именно — подсчеты NV 25 января, 17:11 Шведские военные на танке Leopard 2 во время учений 28 ноября 2022 года (Фото:REUTERS/Arnd Wiegmann)

25 января Германия после долгих колебаний одобрила передачу Украине 14 танков Leopard 2 и их реэкспорт из стран-партнеров.



В середине декабря главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный говорил в интервью The Economist, что для выхода на границы 23 февраля Украине необходимо 300 танков.

NV подсчитал, сколько и каких именно танков Украина получит от союзников.

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Германия — 14 Leopard 2 через три месяца

Согласно обнародованному 25 января заявлению, Германия предоставит Украине 14 танков Leopard 2 A6 из запасов Бундесвера.

Немецкий министр обороны Борис Писториус заявил, что первые танки отправят в Украину примерно через три месяца.

По информации Spiegel, немецкие танки могут быть поставлены до конца марта.

Подготовка ВСУ к использованию немецких танков должна в ближайшее время начаться в Германии. Помимо обучения, пакет также будет включать логистику, боеприпасы и техническое обслуживание.

Польша — 14 Leopard 2

По данным немецкого издания Frankfurter Allgemeine Zeitung, Польша 23 января подала заявку на получение лицензии на экспорт 14 танков Leopard в Украину.

20 января также сообщалось, что Польша планирует обучить танковую бригаду ВСУ до марта.

Португалия — четыре танка Leopard 2

25 января Correio da Manhã со ссылкой на близкий к правительству источник сообщило, что Португалия готова передать Украине четыре танка Leopard 2.

Официально эту информацию пока не подтвердили.

Испания — от 20 до 50 Leopard 2

О том, что к поставкам Украине танков может присоединиться Испания 25 января сообщало издание El Pais.

Официально поставки пока не подтвердили. По оценке журналиста Радио Свобода Левко Стека, эта страна может поставить от 20 до 50 Leopard 2.

Швеция — решается вопрос о поставке аналога Leopard 2 — Stridsvag 122

25 января министр обороны Швеции Пол Йонсон заявил, что Швеция пока не проводит подготовку к передаче своих танков Украине, но не исключил такой возможности в будущем.

Швеция имеет на вооружении около 120 основных танков Stridsvag 122 — это немецкий танк Leopard 2A5, в конструкцию которого внесены различные изменения. Сколько танков Швеция может передать Украине, на данный момент неизвестно.

Норвегия — возможны поставки восьми Leopard 2

По данным издания Dagens Næringsliv, Норвегия рассматривает возможность поставить Украине восемь немецких танков Leopard 2.

Официально эти планы пока не подтверждали.

Нидерланды — 18 танков Leopard 2

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте 24 января в комментарии Frankfurte Allgemeine Zeitung заявлял, что эта страна рассматривает возможность передать Украине 18 боевых танков Leopard 2, которые они арендовали у Германии, в коалиции с Финляндией и Португалией.

«Мы взяли их в аренду, а значит, мы можем их купить, а значит, мы можем их подарить», — сказал премьер. В то же время Рютте отметил, что решения пока нет.

Финляндия — 14 танков Leopard 2

Президент Финляндии Саули Ниинисте подтвердил, что его страна может передать Украине небольшое количество танков Leopard еще 12 января. 24 января, во время визита Ниинисте в Киев, президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что Финляндия войдет в танковую коалицию для Украины на совместной с ним пресс-конференции.

По данным журналиста Радио Свобода Левко Стека, Финляндия поставит Украине 14 танков Leopard 2. Офицально это число не подтверждено.

Дания — 6 танков Leopard 2

24 января канал ABC News со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника заявил, что представители 12 стран во время встречи в формате Рамштайн 20 января согласились поставить Украине около 100 танков Leopard 2. Среди этих стран была названа Дания.

По данным журналиста Радио Свобода Левко Стека, эта страна готова поставить Украине шесть таких танков. Официально эта информация не подтверждена.

Великобритания — 14 танков Challenger 2

16 января глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес подтвердил, что его страна направит в Украину 14 танков Challenger 2.

Инфографика: NV

Великобритания стала первой страной, решившейся официально заявить о поставках Украине танков.

США — 10−40 танков Abrams

Хотя 19 января в Пентагоне заявили, что передача танков Abrams Украине на данном этапе не имеет смысла из-за высокой стоимости обслуживания и из-за того, что они работают на топливе для реактивных двигателей и их сложнее обслуживать, чем танки Leopard и Challenger, которые работают на дизтопливе, уже 24 января СМИ сообщили, что Байден готов передать Украине 10 танков Abrams, чтобы убедить Германию согласиться на поставки Leopard 2.

24 января издание Politico сообщило, что администрация Байдена рассматривает возможность отправки около 30 танков Abrams Украине. По данным источников Reuters, передача танков Abrams может занять месяцы и даже годы.

Журналист Радио Свобода Левко Стек считает, что число танков Abrams, которые США передадут Украине, может достигнуть 40.

Официально передачу танков Abrams Украине еще не подтвердили. Однако сегодня, 25 января, в 19:00 по Киеву президент США Джо Байден выступит с заявлением о предоставлении военной помощи Украине. Неизвестно, объявит ли сегодня президент США о передаче этих танков.

Франция — возможность поставок танков Leclerc

19 января издание Politico сообщило, что Франция рассматривает возможность передачи Украине танков Leclerc.

22 января президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не исключает такой возможности и попросил министра вооруженных сил поработать над этим.

На данный момент окончательного решения по этому вопросу нет. Сколько танков Leclerc может быть поставлено в Украину и когда, также не сообщалось.

Итоги

На данный момент подтверждены поставки в Украину 42 танков:

14 Challenger 2 из Великобритании;

14 Leopard 2 из Германии;

14 Leopard 2 из Польши.

Еще 50 Leopard 2, по пока неподтвержденным данным, Украине могут совместно поставить Португалия, Норвегия, Нидерланды, Финляндия и Дания. Также, согласно оценкам, от 20 до 50 Leopard 2 Украине может поставить Испания, а Швеция решает вопрос о поставках пока неназванного количества танков Stridsvag 122 — местного аналога Leopard 2.

Кроме того, решается вопрос о поставках от 30 до 40 танков Abrams из США и пока неназванного количества танков Leclerc из Франции.