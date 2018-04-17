В Белом доме уточнили позицию по санкциям против РФ

Советник Трампа отрицает наличие путаницы в Белом доме в отношении санкций против РФ

Главный советник президента США по экономическим вопросам Ларри Кадлоу заявил, что Белый дом ввел ряд санкций против России и рассматривает другие ограничительные меры в будущем.

"Полагаю, что проблема заключается в том, что у нас есть ряд санкций, и дополнительные санкции находятся на рассмотрении, но по ним решения еще не приняты", - сказал Кадлоу, передает Reuters.

Советник Дональда Трампа добавил, что никакого замешательства по поводу антироссийских санкций нет.

Напомним, что посол США в ООН Никки Хейли заявила, что 16 апреля будут приняты новые санкции против РФ в связи с тем, что Москва поддерживает режим президента Сирии Башара Асада.

После ее анонса американские СМИ сообщили, что президент США Дональд Трамп отложил введение новых санкций против России. Собеседник в Белом доме рассказал, что заявление Хейли было ее личной инициативой и она совершила ошибку, "которую теперь необходимо устранить".