США объявят о новых санкциях против России в понедельник

Постпред США в ООН Никки Хейли сообщила, что Вашингтон намерен в понедельник объявить о новых санкциях против России в связи с тем, что Москва поддерживает действующий режим в Сирии, передает BBC.

О введении санкций объявит министр финансов США Стивен Мнучин.

По словам Хейли, в первую очередь санкции будет введены против российских компаний, так или иначе связанных с президентом Сирии Башаром Асадом и с использованием химического оружия.

"Асад знал, что его поддерживает Россия, Асад знал, что Россия прикроет его в ООН, и Асад поступил безрассудно, он использовал (химическое оружие) еще более агрессивно", - сказала Хейли в программе Fox News Sunday.

Она также опровергла сообщения о том, что президент Дональд Трамп якобы планирует вывести американские войска из Сирии в течение шести месяцев. По словам Хейли, этого не случится до тех пор, пока власти США не достигнут своих целей.

Минфин США в начале апреля ввел санкциипротив 38 российских бизнесменов, официальных лиц и компаний. Вашингтон пояснил, что санкции вводятся из-за "враждебных действий России по всему миру", в том числе в Украине и Сирии.

Напомним, 7 апреля в результате атаки с применением газообразного хлора в городе Дума, в сирийской провинции Восточная Гута, последнем оплоте сирийской оппозиции, погибли по меньшей мере 70 человек.

Ранее США резко осудили химическую атаку и заявили, что Россия, учитывая ее неизменную поддержку режима президента Сирии Башира Асада, должна нести ответственность за то, что произошло. А президент США Дональд Трамп обвинил Путина, Россию и Иран в поддержке режима Башира Асада.