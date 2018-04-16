Трамп решил отложить новые санкции против России - WP

Президент США Дональд Трамп отложил введение новых санкций против России, сообщает The Washington Post со ссылкой на нескольких людей, знакомых с ситуацией.

Ранее о намерении ввести ограничения уже 16 апреля заявляла постпред США в ООН Никки Хейли.

Как пишет WP, в воскресенье вечером Трамп провел встречу со своими советниками по национальной безопасности и выразил недовольство тем, что введение новых санкций было официально анонсировано, так как он еще недостаточно их изучил.

По мнению собеседников издания в администрации, Трамп вряд ли одобрит новые санкции против России, "пока для этого не появится подходящий повод".

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс отметила, что "в администрации изучают возможность новых санкций в ближайшем будущем".

Собеседник WP в Белом доме рассказал, что заявление Хейли было ее личной инициативой и она совершила ошибку, "которую теперь необходимо устранить".

Новые санкции против России были анонсированы как ответ на поддержку Москвой режима президента Сирии Башара Асада, которого обвиняют в применениии химического оружия в ходе войны в его стране. Вооруженные Cилы Российской Федерации с 2015 года участвуют в боевых действиях в Сирии на стороне правительственных войск и проправительственных военизированных формирований.

7 апреля в результате атаки с применением газообразного хлора в городе Дума, в сирийской провинции Восточная Гута, последнем оплоте сирийской оппозиции, погибли по меньшей мере 70 человек.