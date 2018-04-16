Лавров сравнил санкции Запада против России с геноцидом

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что отношения Москвы с Западом сейчас хуже чем во времена холодной войны и сравнил западные санкции с геноцидом.

Об этом Лавров заявил в интервью ВВС.

"Мы теряем последние остатки доверия к нашим западным партнерам, которые предпочитают действовать на основе очень странной логики...Во времена холодной войны были каналы коммуникации. И не было одержимости русофобией, которая выглядит как геноцид через санкции", - цитирует Лаврова Русская служба Би-би-си.

По мнению Лаврова, отношения России и Запада сейчас хуже, чем были во времена холодной войны, удары же США по Сирии не останутся без ответа.

Российский министр добавил, что прямой конфронтации между Россией и США не произошло благодаря действующему каналу связи для координации действий сторон в Сирии.

6 апреля США ввели санкции против семи российских олигархов, 17 топ-чиновников, и 12 российских компаний. Санкции предусматривают заморозку активов вышеперечисленных бизнесменов, чиновников и компаний. Кремль назвал новые санкции "попранием всего и вся" и анонсировал ответные меры.

В ночь на 14 апреля президент США Дональд Трамп отдал приказ Вооруженным силам нанести точные удары по объектам, связанным с химическим оружием в Сирии. К операции также присоединились Франция и Великобритания.

Это стало ответом на химическую атаку в Думе, в результате которой погибли по меньшей мере 85 человек, еще около 500 получили отравления.

Президент РФ Владимир Путин осудил авиаудары по Сирии и заявил, что Россия созывает экстренное заседание Совета Безопасности ООН для обсуждения "агрессивных действий США и их союзников".