«Не время». В Белом доме прокомментировали процесс принятия Украины в НАТО

30 сентября, 23:23
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Флаг США (Фото:Ralphs_Fotos / pixabay)

Флаг США (Фото:Ralphs_Fotos / pixabay)

В США прокомментировали подачу Украиной заявки на членство в НАТО в ускоренном порядке.

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что «сейчас не время для принятия Украины в НАТО».

«Сейчас не время для проведения процесса принятия Украины в НАТО», — заявил советник президента США Джо Байдена.

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По его мнению, лучший путь поддержки Украины — практическая поддержка «на земле». А уже процесс в Брюсселе лучше будет реализовать в другое время. При этом он подчеркнул, что США не отказываются от поддержки политики «открытых дверей» для НАТО.

«Все решения о вступлении должны решаться между 30 странами-членами и государствами, желающими присоединиться», — добавил Салливан.

https://twitter.com/whitehouse/status/1575925032726953991?s=12&t=A_BXY0kwFfkk5Ijlnv9x0Q

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк считает, что Украина сможет вступить в НАТО сразу после освобождения всех украинских территорий.

Президент Владимир Зеленский в пятницу, 30 сентября, заявил, что Украина подает заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке.

Он предложил, чтобы на время переговоров о вступлении Украины партнеры нашей страны реализовали предложения по гарантиям безопасности, перечисленные в Киевском договоре.

https://www.youtube.com/watch?v=GmmTtZDXFL4
Редактор: Евгений Василенко

Теги:   США НАТО Российская агрессия Белый дом Война России против Украины

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