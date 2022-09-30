«Не время». В Белом доме прокомментировали процесс принятия Украины в НАТО 30 сентября, 23:23 Флаг США (Фото:Ralphs_Fotos / pixabay)

В США прокомментировали подачу Украиной заявки на членство в НАТО в ускоренном порядке.

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что «сейчас не время для принятия Украины в НАТО».

«Сейчас не время для проведения процесса принятия Украины в НАТО», — заявил советник президента США Джо Байдена.

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По его мнению, лучший путь поддержки Украины — практическая поддержка «на земле». А уже процесс в Брюсселе лучше будет реализовать в другое время. При этом он подчеркнул, что США не отказываются от поддержки политики «открытых дверей» для НАТО.

«Все решения о вступлении должны решаться между 30 странами-членами и государствами, желающими присоединиться», — добавил Салливан.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк считает, что Украина сможет вступить в НАТО сразу после освобождения всех украинских территорий.

Президент Владимир Зеленский в пятницу, 30 сентября, заявил, что Украина подает заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке.

Он предложил, чтобы на время переговоров о вступлении Украины партнеры нашей страны реализовали предложения по гарантиям безопасности, перечисленные в Киевском договоре.