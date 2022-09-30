Украина сможет вступить в НАТО сразу после освобождения всех украинских территорий — Подоляк 30 сентября, 21:54 Он убежден, когда Россия проиграет для Украины не будет никаких препятствий, чтобы вступить в НАТО (Фото:Офис президента)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк считает, что Украина сможет вступить в НАТО сразу после освобождения всех украинских территорий.

Об этом он сообщил в эфире телемарафона.

Он убежден, когда Россия проиграет для Украины не будет никаких препятствий, чтобы вступить в НАТО, а членство Украины в Альянсе поддержит даже Венгрия. Подоляк также отметил, что путь Украины в НАТО будет «более коротким и интересным», чем у Швеции и Финляндии.

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«Мне кажется, что как только Украина ставит точку в войне, освобождает свои территории, вот в этот момент, через день, Украина уже будет, наверное, в НАТО», — сказал Подоляк.

Президент Владимир Зеленский в пятницу, 30 сентября, заявил, что Украина подает заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке.

Он предложил, чтобы на время переговоров о вступлении Украины партнеры нашей страны реализовали предложения по гарантиям безопасности, перечисленные в Киевском договоре.