«Мы верим». Канада и страны Балтии поддерживают заявку Украины на вступление в НАТО
НАТО (Фото:Reuters / Pascal Rossignol)
Канада и страны Балтии заявили о поддержке заявки Украины на вступление в Североатлантический альянс.
Об этом заявила глава МИД Канады Мелан Жоли во время брифинга в Вашингтоне.
«Наша позиция не изменилась. Мы верим в политику открытых дверей НАТО», — заявила Жоли.
Также глава МИД добавила, что Канада всегда верила в то, что Украина должна быть частью НАТО. Жоли также заявила, что Оттава продолжит поставлять Киеву вооружение и будет обучать украинских военнослужащим, в том числе в сотрудничестве с Великобританией.
Президент Владимир Зеленский в пятницу, 30 сентября, заявил, что Украина подает заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Он предложил, чтобы на время переговоров о вступлении Украины партнеры нашей страны реализовали предложения по гарантиям безопасности, перечисленные в Киевском безопасностном договоре.