«Мы верим». Канада и страны Балтии поддерживают заявку Украины на вступление в НАТО 30 сентября, 21:14 НАТО (Фото:Reuters / Pascal Rossignol)

Канада и страны Балтии заявили о поддержке заявки Украины на вступление в Североатлантический альянс.

Об этом заявила глава МИД Канады Мелан Жоли во время брифинга в Вашингтоне.

«Наша позиция не изменилась. Мы верим в политику открытых дверей НАТО», — заявила Жоли.

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Также глава МИД добавила, что Канада всегда верила в то, что Украина должна быть частью НАТО. Жоли также заявила, что Оттава продолжит поставлять Киеву вооружение и будет обучать украинских военнослужащим, в том числе в сотрудничестве с Великобританией.

Президент Владимир Зеленский в пятницу, 30 сентября, заявил, что Украина подает заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Он предложил, чтобы на время переговоров о вступлении Украины партнеры нашей страны реализовали предложения по гарантиям безопасности, перечисленные в Киевском безопасностном договоре.

