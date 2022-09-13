Офис президента представил первый проект гарантий безопасности для Украины 13 сентября, 16:13 Международная группа экспертов подготовила рекомендации по поводу гарантий безопасности для Украины (Фото:Офис президента)

Офис президента во вторник, 13 сентября, представил рекомендации по поводу гарантий безопасности для Украины, которые разработали по поручению Владимира Зеленского.

Как сообщает пресс-служба Офиса президента, рекомендации разрабатывала экспертная группа во главе с главой ОП Андреем Ермаком и 12-м генсекретарем НАТО Андерсом Фог Расмуссеном. Ермак уточнил, что соглашение о гарантиях безопасности не будет заменять вступление в НАТО и должно будет гарантировать безопасность Украины, пока она не станет членом Альянса.



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Рекомендации, в частности, предусматривают:

Украине необходимы ресурсы на содержание мощной армии, способной противостоять войскам и другим военизированным формированиям России;

многолетние стабильные инвестиции в оборонно-промышленный комплекс Украины, поставки оружия и помощь союзников с разведданными, совместные учения и интенсивные тренировочные миссии под эгидой ЕС и НАТО;

гарантии безопасности должны быть конкретными и перечислять обязательства, которые берут на себя гаранты. Гарантии должны быть политически и юридически обязывающими на основании двусторонних соглашений, но объединенными в рамках общего документа о стратегическом партнерстве — Киевского безопасностного договора ;

; в основную группу союзников и гарантов Украины могут входить США, Великобритания, Канада, Польша, Италия, Германия, Франция, Австралия, Турция, страны Северной Европы и Балтии, Центральной и Восточной Европы;

гарантии должны включать превентивные меры « военного, финансового, инфраструктурного, технического, информационного характера», чтобы не допустить новой агрессии, а также меры, которые нужно будет принять немедленно в случае нового посягательства на суверенитет и территориальную целостность Украины;

военного, финансового, инфраструктурного, технического, информационного характера», чтобы не допустить новой агрессии, а также меры, которые нужно будет принять немедленно в случае нового посягательства на суверенитет и территориальную целостность Украины; Киевский безопасностный договор должен предусматривать полноценный пакет санкций против России и может включать дополнительные соглашения о передаче Украине современных систем противовоздушной и противоракетной обороны, региональные соглашения о безопасности в Черноморском регионе и так далее;

гарантии безопасности — не альтернатива вступлению Украины в ЕС и НАТО. Они должны обеспечивать нашей стране возможность сдерживать вооруженное нападение или акт агрессии, а в случае нападения — защищать суверенитет, территориальную целостность и безопасность в любых условиях.

«Мы должны сделать так, чтобы лозунг „Можем повторить“ вызывал у россиян приступы паники и плохие воспоминания. Чтобы они отвечали на него только „Никогда больше“. Для этого нам нужна военная мощь, достаточно крепкая, чтобы отбить у россиян желание реванша. И способная нанести агрессору непоправимый вред в случае, если это желание окажется непреодолимым. Гарантии безопасности направлены на то, чтобы помочь нам создать такую мощь», — сказал Ермак.

Полный текст рекомендаций опубликован на сайте ОП. Зеленский у себя в Facebook поблагодарил рабочую группу и заявил, что она должна довести проект до конца. Во вторник у президента состоялась встреча с Ермаком и Расмуссеном, на которой те представили наработанный документ.

Президент Владимир Зеленский ранее заявлял, что Украина работает над договором о гарантиях безопасности с международными партнерами без участия России. Такие гарантии должны быть многосторонними и юридически обязывающими.

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