Украина получила ЗРК Patriot от США, Нидерландов и Германии
ЗРК Patriot (Фото:Bundeswehr/Twitter)
В Украину прибыли ЗРК Patriot от США, Нидерландов и Германии.
Об этом сообщил замминистра обороны генерал-лейтенант Александр Павлюк в среду, 19 апреля.
«Такие системы ПВО позволят защититься от ударов российских крылатых ракет и БпЛА», — заявил он.
ЗРК Patriot новейшей модификации способны сбивать баллистические ракеты (включая Искандеры, которыми РФ атакует Украину), а также Кинжалы (гиперзвуковая авиационная ракета) и Цирконы (гиперзвуковая противокорабельная ракета).
США, Германия и Нидерланды пообещали Украине эти системы в январе. 30 марта представитель Пентагона сообщил, что 65 украинцев закончили тренировки на системах Patriot в США.