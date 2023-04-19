Украина получила ЗРК Patriot от США, Нидерландов и Германии 19 апреля, 15:07 ЗРК Patriot (Фото:Bundeswehr/Twitter)

В Украину прибыли ЗРК Patriot от США, Нидерландов и Германии.



Об этом сообщил замминистра обороны генерал-лейтенант Александр Павлюк в среду, 19 апреля.



«Такие системы ПВО позволят защититься от ударов российских крылатых ракет и БпЛА», — заявил он.

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ЗРК Patriot новейшей модификации способны сбивать баллистические ракеты (включая Искандеры, которыми РФ атакует Украину), а также Кинжалы (гиперзвуковая авиационная ракета) и Цирконы (гиперзвуковая противокорабельная ракета).

США, Германия и Нидерланды пообещали Украине эти системы в январе. 30 марта представитель Пентагона сообщил, что 65 украинцев закончили тренировки на системах Patriot в США.

Инфографика: NV