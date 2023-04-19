«Небо становится более безопасным». Резников подтвердил, что ЗРК Patriot прибыли в Украину 19 апреля, 13:30 ЗРК Patriot (Фото:twitter.com/BMVg_Bundeswehr)

В среду, 19 апреля министр обороны Украины Алексей Резников подтвердил, что ЗРК Patriot прибыли в Украину.

«Сегодня наше прекрасное украинское небо становится более безопасным, потому что в Украину прибыли ЗРК Patriot», — написал он в Twitter.

По его словам, ВСУ освоили их так быстро, как только могли.

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«И наши партнеры сдержали свое слово», — подчеркнул он и поблагодарил министра обороны Германии Бориса Писториуса, министра обороны Нидерландов Кайси Оллонгрен, а также американский, немецкий и нидерландский народы.

Главная особенность новейшей модификации ЗРК Patriot — его способность сбивать баллистические ракеты (включая Искандеры, которыми РФ атакует Украину), а также Кинжалы (гиперзвуковая авиационная ракета РФ) и Цирконы (гиперзвуковая противокорабельная ракета РФ).



18 апреля правительство Германии сообщило, что Украине передали новый пакет военной помощи, включающий зенитно-ракетный комплекс Patriot и снаряды для него.

Системы ЗРК Patriot обещали передать Украине США, Германия и Нидерландов.

30 марта представитель Пентагона сообщил, что 65 украинцев закончили тренировки на системах Patriot в США. По данным СМИ, американские Patriot будут переброшены в Украину «быстрее, чем планировалось ранее».