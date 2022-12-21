Точно будут в Украине. Что нужно знать об американских ЗРК Patriot — инфографика НВ 21 декабря, 13:10 США поставят в Украину ЗРК Patriot (Фото:ukraine_map/Twitter)

Украинские военные получат от США системы противоракетной обороны Patriot. Вашингтон официально анонсировал их передачу перед визитом президента Украины Владимира Зеленского в Штаты.

НВ рассказывает об особенностях системы Patriot и хронологии переговоров по поставкам этого вооружения в Украину.

Зенитно-ракетный комплекс MIM-104 Patriot был принят на вооружение армией США в начале 1980-х годов. Последняя его модификация под названием PAC-3 предназначена для поражения и перехватывания целей на высоте до 24 км, в частности, Искандеров, которыми РФ атакует Украину.

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Patriot использует передовые ракеты-перехватчики и высокоэффективные радиолокационные системы. Основных функций системы – четыре:

связь,

командование и управление,

радиолокационное наблюдение,

наведение ракет.

Инфографика: НВ

Установки очень мобильны и развертывание одной батареи происходит менее чем через час, а компоненты системы передвигают на грузовиках или прицепах.

Одна пусковая установка Patriot PAC-3 рассчитана на 4 ракеты MIM-104 разных типов, GEM-T (ракеты с усовершенствованным наведением) или 16 ракет ERINT (ракеты-перехватчики увеличенной дальности). При этом в одну батарею Patriot может заходить до 8 пусковых установок.

Средняя дальность использования одной пусковой установки Patriot составляет 150 км. ЗРК может отслеживать цели скоростью до 2200 м/с на расстоянии до 180 км.

Еще в декабре 2021 года, до полномасштабной агрессии РФ, CNN со ссылкой на собеседников сообщало, что Украина просила США о предоставлении комплексов Patriot.

Однако даже после массированных атак РФ на украинскую энергетическую инфраструктуру осенью 2022 года вопрос получения Patriot был дискуссионным. В частности, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявлял о необходимости гарантий того, что уже поставленные системы эффективны и функционируют, ведь для них нужны боеприпасы и запчасти.

13 декабря Голос Америки сообщил о том, что в Пентагоне подтвердили планы отправить Украине эти системы. На это пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Patriot «безусловно» станет целью для российских оккупантов.

Белый дом 21 декабря официально уведомил о передаче Patriot Украине. Вооружение поступит в новом пакете военной помощи.