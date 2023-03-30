ВСУ уже закончили тренировки на Patriot, всего США обучили 7 тысяч украинских военных — Пентагон 30 марта, 21:33 ПВО Patriot в Польше (Фото:REUTERS/Kacper Pempel)

США уже обучили семь тысяч украинских военных с начала российского вторжения. Среди них 65 украинцев, которые закончили тренировки на системах ПВО Patriot.

Об этом заявил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер, сообщает CNN.

На этой неделе, по его данным, 65 украинцев, которые проходили обучение на Patriot в Форт-Силле, после завершения тренировок вернулись в Европу.

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Райдер также сообщил, что более 4 тысяч украинских солдат закончат общевойсковую подготовку в Германии в конце этого месяца, в том числе две бригады — одна оснащена боевыми машинами Bradley, а другая — машинами Stryker.

«В настоящее время на полигонах Графенвер и Хоэнфельс в Германии проходят дополнительные общевойсковые учения с участием двух мотопехотных батальонов в составе 1200 военнослужащих ВСУ», — добавил Райдер.

В последние недели Украина получила немецкие Leopard от ряда стран «танковой коалиции», британские танки Challenger, боевые бронированные машины Stryker, бронеавтомобиля Cougar от США, БМП Marder и первые четыре советских истребителя МиГ-29 от Словакии.

29 марта президент Украины Владмир Зеленский сообщал, что в Украине пока еще не развернули системы ПВО Patriot.