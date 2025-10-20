В Австрии до конца года закроют последний центр приема украинских беженцев

В Австрии до конца 2025 года закроют последний центр приема беженцев из Украины. Речь идет о Quartier Schlossberg в Вене.

Об этом сообщает ORF со ссылкой на городские власти Вены.

Приют, который поддерживает благотворительная организация Volkshilfe, работает «на пределе своих возможностей». По данным городских властей, центр, где могут разместить более 200 человек, уже давно был полностью переполнен.

Вена была последней федеральной землей с собственным центром приема украинских беженцев после закрытия подобного заведения в Форарльберге.

Центр в Вене оказал помощь почти 9 тысячам беженцев из Украины, которые получали временное жилье, питание, консультации и юридическую помощь.

Федеральное правительство выплачивало 190 евро на человека в качестве единовременного пособия на первое обеспечение. Однако в Фонде социальных вопросов Вены заявили, что эта сумма не индексировалась с 2022 года и покрывала лишь часть расходов.

Городские власти отметили, что прием и обеспечение беженцев могут функционировать только вместе, но «в этом направлении сделано слишком мало».

Сейчас в Вене 10 786 человек из Украины получают базовое обеспечение, а всего в Австрии их насчитывается около 30 тысяч.