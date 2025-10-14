В Польше заявили, что страна больше не имеет возможности бесконечно принимать украинских беженцев

Польша больше не может бесконечно принимать украинских беженцев, заявили в стране (Фото: Fabrizio Bensch/Reuters)

Польша, по словам руководителя президентского Бюро международной политики Марцина Пшидача, больше не имеет возможности бесконечно принимать украинских беженцев .

Он заявил в эфире RMF24, что сейчас страна должна сосредоточить усилия на интеграции и адаптации тех граждан Украины, которые уже находятся на ее территории.

Пшидач отметил, что Варшава должна направить ресурсы на помощь украинцам в процессе инкультурации и социального вовлечения в польское общество.

По его словам, в Польше уже образуются отдельные районы мигрантов.

«Когда масштаб превышает возможности инкультурации, начинаются проблемы. Мы не хотим таких проблем в Польше. Думаю, мы уже на грани — больше принимать не можем», — отметил представитель администрации президента.

По данным польских властей, в стране сейчас проживает около 1,5 миллиона граждан Украины, однако за последние пять лет польское гражданство получили лишь 26 тысяч человек. Пшидач считает, что чрезмерный приток новых беженцев может превысить возможности Польши по их интеграции.

26 сентября президент Польши Кароль Навроцкий подписал закон о помощи гражданам Украины. Новое законодательство, в частности, связывает выплату помощи по программе Семья+ (800 плюс) с условием трудоустройства одного из родителей ребенка.

25 августа Навроцкий ветировал утвержденный Сеймом законопроект о поправках в специальный закон, регулирующий статус пребывания украинских беженцев в Польше, которые должны были бы продлить до 4 марта 2026 года временную защиту для них.

Он также настаивал на том, чтобы помощь в виде выплат 800+ на детей получали только родители, которые работают в Польше, а не все без исключения.