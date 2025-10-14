В Латвии предлагают пересмотреть поддержку украинских беженцев: что планируют изменить

В Латвии предлагают внести изменения в закон о помощи украинским беженцам (Фото: Fabrizio Bensch/Reuters)

Правительство Латвии во вторник, 14 октября, поддержало представление в Сейм поправок к Закону о поддержке граждан Украины . Об этом сообщает Министерство внутренних дел страны.

Как отметили в ведомстве, с начала принятия закона о помощи украинским беженцам в 2022 году существенных изменений в их поддержке не произошло. Однако учитывая то, что поток граждан Украины в Латвию уменьшился, а общее положение украинских беженцев стабилизировалось, власти решили пересмотреть объемы помощи.

Реклама

Поэтому изменения в закон предусматривают, что:

граждане Украины будут иметь такие же льготы по оплате проезда на маршрутах регионального значения, которые уже предусмотрены для таких категорий пассажиров, как дети, лица с инвалидностью и т.д,

украинские граждане должны будут платить доплату за лечение. Исключением являются люди, принадлежащие к одной из уязвимых категорий лиц ( дети, беременные женщины, лица с определенными диагнозами и т. д. ). В то же время украинцы в дальнейшем будут иметь право получать государственные медуслуги, которые получают граждане Латвии в рамках государственного медицинского страхования,

дети, беременные женщины, лица с определенными диагнозами ). В то же время украинцы в дальнейшем будут иметь право получать государственные медуслуги, которые получают граждане Латвии в рамках государственного медицинского страхования, граждане Украины будут осуществлять расходы на регистрацию животных и платить за выполнение обязательных требований по здоровью животных,

украинцам больше не будут предоставляться льготы на трудоустройство или открытие собственного дела. В то же время доступ к услугам Государственной службы занятости сохранится,

до 4 марта 2027 года будет продлен срок, до которого просроченные проездные документы, выданные в Украине, будут считаться действительными в Латвии,

украинцам, которым это будет необходимо, будет предоставляться жилье на срок до 60 дней с питанием на срок до 30 дней. Эта поддержка продлится до 31 декабря 2026 года,

девять уязвимых групп лиц смогут получить помощь на проживание до 180 дней. По истечении 180-дневного периода местные власти проверят, нуждается ли человек все еще в государственном обеспечении жильем, и в случае необходимости примут решение продлить эту помощь до еще 180 дней. Эта поддержка продлится до 31 декабря 2026 года.

В ведомстве отметили, что на поддержку украинских беженцев на 2026 год выделено более 39 млн евро.

Всего по состоянию на 1 октября в Латвии проживает более 30 тыс. украинцев.