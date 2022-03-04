Украина в конце концов победит. Американский военный эксперт объяснил, почему РФ терпит поражение в войне 4 марта, 09:57 Цей матеріал також доступний українською Тероборона Киева охраняет город (Фото:Gleb Garanich/Reuters)

Войны больше не ведутся традиционно и не выигрываются армией танков, самолетов и пехоты, пишет Брендон Уэбб, бывший морской котик, автор бестселлеров New York Times и генеральный директор новостного сайта обороны и внешней политики SOFREP.com.



Война России с Украиной вступает во вторую неделю, и более одного миллиона беженцев уже пересекли западноевропейскую границу. Это самый большой конфликт в регионе со времен Второй мировой войны, который вызвал волну паники и тревоги по всему миру.

Вероятно, этого хочет Путин.

Почему?



Давайте посмотрим.

Россия имеет военные ресурсы (намного асимметричные), чтобы решительно и быстро завоевать Украину.

Однако этого не произошло. Вот три теории почему:

1. Путин толкает пешек как гроссмейстер, чтобы усилить давление и напряжение и укрепить свою переговорную позицию.

Анексируя стратегически важные районы Украины, такие как Севастополь в Крыму, и пытаясь сделать Украину невооруженным вассальным государством, полностью зависимым от России, Путин создает буферную зону размером с Техас против мнимого будущего нападения НАТО.

В этой воображаемой войне большинство боевых действий и разорения происходили бы в широких степях Украины, а не на территории России. Река Днепр также является идеальной природной линией обороны, чтобы остановить мнимое продвижение армии НАТО на Москву.

2. Высшие военные чины Путина сорвали то, что должно было быть быстрой победой и захватом власти.

Они поверили своей же пропаганде о том, что Украина и ее народ видят себя культурно родственными россиянам, хотя и хотят быть частью Западной Европы, а не Востока, где доминируют россияне.

Они верили, что войдут в страну и их будут приветствовать как освободителей от прозападной власти Зеленского.

По этой причине они использовали вооруженные силы, предназначенные для мягкой оккупации, а не наиболее боеспособные подразделения. Они также недооценили волю народа Украины противостоять насильственной ассимиляции в российскую сферу влияния и способность собственных войск изменить мышление с «Мы спасаем Украину!» на «Мы завоевываем Украину!».

Чечня составляет примерно две трети штата Нью-Гэмпшир, а Россия вела там почти 20-летнюю войну, пытаясь предотвратить независимость республики после распада Советского Союза в 1991 году.

В России живет много украинцев, и эта война уже запятнана как братоубийственная.



3. Путин развернул свою армию на границе, надеясь, что угроза вторжения испугает Украину и Запад, чтобы они подчинились его требованиям. Когда это не сработало, его генералы придумали то, что они назвали спецоперацией.

В конечном итоге они атаковали слабыми силами в неидеальную погоду, с большим количеством потерь и неприятно медленным прогрессом.

Первый сценарий наиболее вероятен, учитывая репутацию Путина как холодного и рассудительного лидера, который имеет амбиции вернуть Россию к размерам и славе в СССР. Однако почти в любом из этих сценариев Украина в конечном счете с большой вероятностью победит.

Как же так?

Потому что войны в 21 веке больше не ведутся традиционно и не выигрываются с помощью регулярной армии, танков, самолетов и пехотных боев. Они рассеяны, асимметричны, проходят в тени городских улиц и в интернете.

Глобальная экономика означает, что Путин сталкивается с санкциями в современном мире, где связанные банковские системы и цепи поставок можно отключить одним щелчком клавиатуры, а не бомбардировщиками. Это разрушает его заводы, железные дороги и подлодки, топит его торговые суда — все это уменьшает способность России вести войну.

История также научила нас, что небольшое мотивированное восстание может пережить и отразить гораздо большего противника.

Вот почему.

Партизанская война очень актуальна в современном мире. Потому что это работает.

Как мы видели во Вьетнаме, Афганистане и Ираке, победить повстанческое движение почти невозможно.

Единственный способ — оккупировать всю страну большими силами, которые могут только притупить ярость восстания. Но тогда придется полностью контролировать еду, воду, электроэнергию и тепло для всего населения, чтобы подавить за их счет повстанцев.

Это жестокий, средневековый способ войны, и, как правило, чем труднее он становится для населения, тем больше закаляются повстанцы, превращаясь в твердую сталь.

Чечня составляет примерно две трети штата Нью-Гэмпшир, а Россия вела там почти 20-летнюю войну, пытаясь предотвратить независимость республики после распада Советского Союза в 1991 году.

Обычные военные операции продолжались год, потом девять лет продолжалось активное сопротивление, а затем повстанческое движение продолжалось, хотя и с меньшей интенсивностью и закончилось только в 2017 году. Погибли более 250 000 человек. Россия признала, что потеряла около 6000 российских военных, но фактическая цифра может быть гораздо больше.

Для сравнения Украина размером с Техас имеет 44 миллиона населения, которые до сих пор воевали с большой храбростью и решительностью и, как сообщается, нанесли России до 3000 потерь в неделю.

Размер ущерба, который может нанести один решительный повстанец, я видел, когда я был молодым снайпером на борту авианосца USS Cole, наблюдая, как два террориста на маленькой лодке едва не потопили военный корабль за миллиард долларов, когда он был в порту.

В продолжительной партизанской войне Россию ждут годы убийства украинских мирных жителей и повстанцев вместе со смертью тысяч российских солдат. Учитывая количество украинцев, проживающих в России, на ее собственной территории, вероятно, там можно ожидать террористические атаки, как это было во время чеченского конфликта.

Единственный реальный выбор Путина — продолжить жесткие переговоры с последующим полным выводом сил или он рискует быть втянутым в апокалиптическую войну. Его репутация, наследие и восприятие России как великого государства поставлены на карту и кровавое поражение от Украины будет сокрушительным ударом.

Жребий брошен, и России придется на своей шкуре почувствовать современный способ ведения партизанской войны в 21 веке.

Вот почему Украина наконец выиграет войну, но какой ценой пока неизвестно.

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