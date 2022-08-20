«Этот язык геноцида нельзя терпеть». Украина просит Австрию выслать российского дипломата, призвавшего «не щадить украинцев» 20 августа, 15:13 Постпред России в Вене Михаил Ульянов призвал «не щадить украинцев» (Фото:Amb_Ulyanov / Twitter)

Министерство иностранных дел Украины призвало Австрию объявить постпреда РФ в Вене Михаила Ульянова персоной нон грата из-за его призывов к уничтожению украинской нации.

Об этом заявил спикер МИД Украины Олег Николенко.

В МИД также призвали все дипломатическое сообщество в Вене бойкотировать Ульянова.

«Постпред РФ Михаил Ульянов призывает к уничтожению украинской нации. Этот язык геноцида нельзя терпеть. Призываем все дипломатическое сообщество в Вене бойкотировать Ульянова, а страну пребывания, Австрию, — объявить его персоной нон грата», — написал Николенко в Twitter.

Видео дня

Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук также обратился к федеральному президенту Австрии Александеру ван дер Беллену и канцлеру Карлу Нехаммеру с требованием объявить дипломата РФ Михаила Ульянова персоной нон грата и депортировать.

«Это и есть лицо „российской дипломатии“. Когда постоянный представитель России при международных организациях в Вене сначала призывает не щадить украинское население, а затем судорожно удаляет бредовые сообщения», — написал Стефанчук в Facebook.

Спикер подчеркнул, что «за подобные фашистские призывы неуважаемый господин Ульянов должен быть признан персоной нон грата в Австрии и депортирован в свою Россию».

«Там пусть пишет что хочет, там его аудитория», — отметил спикер Рады.

Читайте также: Игорь Гарин Путин сидит в каждом русском

По поводу заявления российского дипломата также высказался советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк. Он подчеркнул, что миру пора понять, что Россия — это фашистская вертикаль миллионов людей.

«Постпред РФ в Австрии Михаил Ульянов заявляет о необходимости „окончательного решения украинского вопроса“ и призывает к геноциду. Снова услышали в Европе: „Не все россияне такие, как Путин“ и „надо дать поработать Северному потоку-2“. Россия — это фашистская вертикаль миллионов людей», — написал Подоляк в своем Twitter.

Как сообщалось, постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в ответ на пост благодарности президента Украины Владимира Зеленского за новый пакет военной помощи от США опубликовал в Твиттере сообщение с призывом «не щадить украинское население».

«Никакой пощады украинскому населению», — написал российский дипломат.

Позже Ульянов удалил свой пост и попытался оправдаться, заявив, что имел в виду, что никакой пощады украинцам нет со стороны Зеленского и Байдена. Он также заявил, что его слова якобы «подло исказили» оппоненты.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.