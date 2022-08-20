В традициях российской «дипломатии». Постпред РФ в Вене публично призвал «не щадить украинцев»
Постпред России в Вене Михаил Ульянов продемонстрировал всю суть российской «дипломатии» (Фото:@Amb_Ulyanov / Twitter)
Постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в соцсетях публично призвал «не щадить население Украины».
Свой твит он опубликовал в ответ на пост президента Украины Владимира Зеленского, поблагодарившего своего американского коллегу Джо Байдена за новый пакет военной помощи Украине.
«Никакой пощады украинскому населению», — написал российский дипломат.
Позже Ульянов удалил свой твит, однако он остался в веб-архиве, также в сети остались скриншоты.
Российский дипломат поспешно опубликовал пост с извинениями, пытаясь оправдать свои заявления.
«Я должен извиниться. Я забыл, с кем имею дело», — написал постпред РФ в Вене.
Ульянов, после того как его твит получил широкий резонанс, быстро перевел стрелки на Зеленского и Байдена.
«Я, конечно, имел в виду США с их поставками оружия и президента Украины, который буквально вчера заявил, что он отвергает любые мирные переговоры. Действительно, никакой пощады с их стороны к украинскому населению. Это то, что я сказал», — написал Ульянов.
В еще одном твите Ульянов обвинил своих «оппонентов» в «подлом искажении его слов», а также заявил, что якобы любит Украину и украинцев, так как у него много родственников-украинцев.
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