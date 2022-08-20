В традициях российской «дипломатии». Постпред РФ в Вене публично призвал «не щадить украинцев» 20 августа, 08:08 Постпред России в Вене Михаил Ульянов продемонстрировал всю суть российской «дипломатии» (Фото:@Amb_Ulyanov / Twitter)

Постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в соцсетях публично призвал «не щадить население Украины».

Свой твит он опубликовал в ответ на пост президента Украины Владимира Зеленского, поблагодарившего своего американского коллегу Джо Байдена за новый пакет военной помощи Украине.

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«Никакой пощады украинскому населению», — написал российский дипломат.

Позже Ульянов удалил свой твит, однако он остался в веб-архиве, также в сети остались скриншоты.

Фото: Скриншоты со страницы @Amb_Ulyanov / Twitter

Фото: Скриншоты со страницы @Amb_Ulyanov / Twitter

Российский дипломат поспешно опубликовал пост с извинениями, пытаясь оправдать свои заявления.

«Я должен извиниться. Я забыл, с кем имею дело», — написал постпред РФ в Вене.

Ульянов, после того как его твит получил широкий резонанс, быстро перевел стрелки на Зеленского и Байдена.

«Я, конечно, имел в виду США с их поставками оружия и президента Украины, который буквально вчера заявил, что он отвергает любые мирные переговоры. Действительно, никакой пощады с их стороны к украинскому населению. Это то, что я сказал», — написал Ульянов.

В еще одном твите Ульянов обвинил своих «оппонентов» в «подлом искажении его слов», а также заявил, что якобы любит Украину и украинцев, так как у него много родственников-украинцев.



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