«Остановить машину зверств». Восемь причин, почему война РФ в Украине — настоящий геноцид, а Западу пора отреагировать — Foreign Affairs 29 июля, 16:56 Сюжет Жертва обстрела остановки общественного транспорта в Николаеве, 29 июля 2022 (Фото:REUTERS/Mykola Tymchenko)

На шестом месяце войны в Украине можно однозначно утверждать, что Россия пытается осуществить геноцид украинцев. Все признаки действий Кремля, многих граждан РФ и российской армии «указывают на скоординированную, систематичную попытку уничтожить украинскую национальную идентичность».

Об этом идет речь в материале влиятельного журнала Foreign Affairs под заголовком Почему война России в Украине — это геноцид. Автор публикации Кристина Хук — бывший советник Бюро по разрешению конфликтов и стабилизационным операциям Государственного департамента США. Она детально указывает на признаки геноцида, осуществляемого Россией в Украине, и поясняет, почему западным странам важно немедленно признать этот факт для более эффективной поддержки Украины и противостояния Москве.



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НВ приводит главные выводы из этого материала, сгруппировав их по отдельным признакам геноцида. Текст был опубликован 28 июля — еще до того, как 29 июля стало известно о новом вопиющем и страшном преступлении армии РФ: убийстве украинских военнопленных в Еленовке.



Что такое геноцид?

С каждым днем ​​становится все яснее, что Россия совершает в Украине самое тяжкое преступление, которое только можно себе представить: геноцид, прямо пишет Хук.

«Российские силы опустошили многие части страны, убивая, насилуя, пытая, депортируя и терроризируя уязвимое гражданское население. За этими актами насилия стоит ужасающая логика, направленная на истребление украинской национальной идентичности, уничтожение современной Украины как независимой страны путем убийства и русификации ее жителей», — заключает автор публикации.

Она напоминает, что вопреки распространенному заблуждению это определение не связано со статистическим порогом числа убитых людей.

Польский юрист Рафаэль Лемкин называл геноцид «преступлением преступлений», поскольку оно посягает на самое фундаментальное право группы (этнической, национальной, религиозной и т. д. ): право на существование. Именно Лемкин добился закрепления термина «геноцид» в международном праве и стал соавтором проекта Конвенции ООН о предупреждении и наказании преступления геноцида.

В соответствии с ней геноцид определяется как «любое из действий, совершаемых с намерением уничтожить — полностью или частично — какую-либо национальную, этническую, расовую или религиозную группу как таковую:

убийство членов такой группы;

причинение серьезных телесных повреждений или умственного расстройства членам такой группы;

предумышленное создание для какой-либо группы таких жизненных условий, которые рассчитаны на полное или частичное физическое уничтожение ее;

меры, рассчитанные на предотвращение деторождения в среде такой группы;

насильственная передача детей из одной человеческой группы в другую.

При этом современные ученые и юристы-практики предлагают два важных критерия, отделяющие геноцид от других форм злодеяний:

геноцид направлен на все слои населения — мужчин, женщин и детей, — а его процесс требует систематической координации и готовности преступников достигать его целей ( в том числе преследуя жертв);



в том числе преследуя жертв); целью геноцида является уничтожение группы, а не только ее жесткое подавление или избиение, поэтому убийство — лишь один из многих механизмов геноцида.



Почему развязанная Россией война — однозначно геноцид украинцев

1. Наличие у РФ намерения уничтожить Украину и украинцев

«В течение многих лет российские лидеры отрицали существование украинской национальной идентичности и говорили об уничтожении украинской нации, что само по себе свидетельствует о преднамеренном стремлении совершить геноцид […] Кремль хочет не просто завоевать Украину, но истребить саму «украинскость», — подчеркивает автор статьи. Она напоминает, что после начала вторжения количество свидетельств такой цели растет.

В то же время у намерений России есть особенность. Если в других странах мотивы геноцида зачастую лежали в этнической или религиозной плоскости, то Путин и другие лидеры РФ «зациклены на угрозе, которую представляет собой украинская национальная идентичность». Катализатором стал 2014 год, когда Революция достоинства «объединила понятие о традиционном украинском наследии с ценностями свободы, самоорганизации, растущего плюрализма и мультикультурализма — ценностями, противоречащими все более авторитарной России».

Попытка Москвы разрушить украинскую идентичность не только отрицает суверенитет Украины, но и указывает на уязвимость самой РФ и ее «нежелание сосуществовать с такой национальной группой по соседству», делает вывод автор материала в Foreign Affairs.



2. Зверства россиян против всех групп населения Украины

Российские войска в Украине продемонстрировали, что в своей целенаправленной жестокости против украинцев не делают исключений: они расстреливали мирных жителей в упор, совершали пытки и изнасилования, умышленно бомбили жилые комплексы.

«Эти акты нацелены на украинцев любого пола, возраста и социально- демографической группы, что выходит далеко за рамки отдельных случаев остервенения на поле боя. Российские военные также убивали и увечили детей, санкционируя насилие в отношении тех, кто не представляет военной угрозы», — подчеркивает Хук. В качестве самых очевидных таких примеров она приводит бомбардировку театра в Мариуполе, унесшую как минимум 600 жизней, и данные из Бучи, где местные власти подтвердили убийства оккупантами более 30 детей в возрасте до 18 лет.



3. Изнасилования как один из инструментов удара по демографии

«Во многих других смыслах действия России соответствуют различным критериям определения геноцида ООН. Сообщения об изнасиловании взрослых и детей указывают на попытку России уничтожить способность украинцев рождать будущие поколения», — пишет Хук.

4. Умышленная блокада эвакуации ради истребления гражданского населения

Во многих городах и поселках, оказавшихся в прифронтовой зоне, армия РФ неоднократно препятствовала выезду мирных жителей и блокировала эвакуацию. Это еще раз «указывает на то, что российские силы довольствуются не только захватом земли и грабежом городов». Подобно тому, как боевики ИГИЛ в ходе геноцида езидов заблокировали их на горе Синджар в Ираке в 2014 году, действия России предполагают, что ее насилие «мотивировано желанием уничтожить «проблемное» население, особенно тех, кого они не могут «деукраинизировать», пишет автор Foreign Affairs.

5. Создание фильтрационных лагерей

Отдельное внимание Хук обращает на удержание украинцев в так называемых «фильтрационных лагерях», предназначенных для отсеивания тех, кто не может быть насильственно «русифицирован». На практике — тех, кто не приемлет пропагандистские заявления Кремля, что украинская национальная идентичность — якобы искусственный конструкт. Многочисленные сообщения правозащитных организаций, Госдепартамента США и влиятельных СМИ подтверждают, что для тех, кого российские власти сочтут «неисправимыми» украинцами, уготованы смерть, исчезновение или пытки.

6. Целенаправленная координация и организованность процесса геноцида

Разрушительные цели любого геноцида требуют исключительно высокой степени координации, напоминает Хук. Как известно, Холокост был совершен целой плеядой нацистских бюрократов.

Точно так же сотни тысяч российских солдат и граждан РФ сейчас «работают над устранением тех, кого Кремль считает «неподдающимися» русификации. Среди многих свидетельств организованности этого процесса в материале Foreign Affairs приведены такие факты:

по данным разведки США, планы фильтрационных лагерей были подготовлены еще до полномасштабного вторжения 24 февраля, «что еще раз свидетельствует о преднамеренном и систематическом характере российской кампании « деукраинизации».

деукраинизации». после вторжения Россия приступила к демонтажу украинской системы образования, уничтожению украинского языка и истории на оккупированных территориях;

РФ пытается легализовать усыновление незаконно депортированных в Россию, фактически похищенных украинских детей ( принудительная депортация в РФ затронула примерно 1,9 млн украинцев, при этом сами российские чиновники подтверждают, что более 307 тыс. украинских детей были « усыновлены» по ускоренной процедуре гражданами РФ — что четко соответствует еще одному критерию геноцида, напоминает Хук).

6. Россияне вне армии РФ массово вовлечены в процесс геноцида

Подобно другим историческим примерам геноцида, множество «обычных» россиян участвуют в кампании своей страны по истреблению украинцев. Ответственность лежит не только на военных, совершающих убийства, подчеркивает Хук.

Есть и организаторы геноцида: российские бюрократы; чиновники, работающие в фиктивных «администрациях» оккупированных территорий, военные вербовщики, планировщики и советники, консульские работники и работники детских соцслужб, содействующие депортациям.



Список «авторов» геноцида тянется от Владимира Путина до локальных командиров, подписывающих «геноцидные» военные планы и задачи. Геноцид происходит с одобрения высших религиозных чинов Русской православной церкви, которые благословили войну, а также пропагандистов государственных СМИ, которые дегуманизируют украинцев и регулярно призывают к их уничтожению.



«Ни один геноцид не происходит без свидетелей, которые могут не одобрять действия правительства, но мало что делают, чтобы остановить их», — заключает автор материала.

8. Усилия пропаганды РФ сосредоточены на дегуманизации украинцев как жертв геноцида

Любой геноцид требует, чтобы преступники считали своих жертв «недолюдьми». Материалы российских пропагандистских СМИ и сообщения в социальных сетях изобилуют оправданиями насилия в отношении украинцев. В РФ такое насилие больше не рассматривают как досадную цену войны, но даже считают желанным. Дмитрий Рогозин, бывший глава Роскосмоса, продемонстрировал эту тенденцию в июне, когда потребовал, чтобы Россия «покончила» с украинцами, назвав их «экзистенциальной угрозой русскому народу, русской истории, русскому языку и русской цивилизации». «Поэтому давайте лучше мы с этим покончим. Раз и навсегда. Ради наших внуков»", — написал тогда Рогозин.

Более того, еще в апреле российское агентство РИА Новости прямо определило цель геноцида, заявив, что «денацификация неизбежно будет являться и деукраинизацией», что усилия Украины в построении независимого государства «приводят к нацизму», а «украинизм — искусственная антирусская конструкция», которую необходимо ликвидировать.

Почему Запад должен признать факт геноцида и как это изменит поддержку Украины

«Все признаки указывают на скоординированную, систематичную попытку уничтожить украинскую национальную идентичность», — приходит к выводу Хук. Она призывает Белый дом и другие страны мира со всей полнотой осознать этот факт, а также скорректировать свои действия и риторику, прямо признав войну России геноцидом украинцев.

«Политики в США, странах Запада и за их пределами должны лицом к лицу встретить суровую реальность истинных намерений Кремля. Факт геноцида в Украине фундаментально меняет доступные варианты политических действий, — поясняет автор материала. — Типичные дипломатические стратегии, прекращения огня и переговоры о территориальном урегулировании не останавливают геноцидных войн. Запад усвоил этот урок в борьбе со зверствами и агрессией Гитлера — и должен вспомнить его снова».

Хук пишет, что признание геноцида не обязательно толкает Запад к эскалации — таким шагам, как задействование войск НАТО в Украине и или потенциальной готовности применить ядерной оружие.

Она озвучивает целый ряд других мер, которые могли бы помочь Украине остановить развернутый Кремлем геноцид. Среди них:

предельный скептицизм Запада относительно любых переговоров с Россией о прекращении огня ( «поскольку каждый дополнительный день позволяет российским силам укрепить свой контроль на оккупированных территориях и развернуть безжалостную кампанию русификации»)

«поскольку каждый дополнительный день позволяет российским силам укрепить свой контроль на оккупированных территориях и развернуть безжалостную кампанию русификации») четкая и прямая риторика о геноциде ( «Кремль нельзя пристыдить, чтобы он остановился, но последовательные и скоординированные заявления о геноцидном неоколониализме России могут отбить у правительств стран Африки, Азии и Ближнего Востока охоту от прямого сотрудничества с Россией»);

«Кремль нельзя пристыдить, чтобы он остановился, но последовательные и скоординированные заявления о геноцидном неоколониализме России могут отбить у правительств стран Африки, Азии и Ближнего Востока охоту от прямого сотрудничества с Россией»); эффективная помощь Украине в инициативах по борьбе с незаконным вывозом людей и депортацией, особенно детей ( от финансирования и обучение превентивных служб до целевых мер сдерживания, таких как новая волна британских санкций против России за «варварское обращение с детьми»);

от финансирования и обучение превентивных служб до целевых мер сдерживания, таких как новая волна британских санкций против России за «варварское обращение с детьми»); санкции против всех категорий лиц содействующих геноциду — не только убийц, но и пособников и организаторов таких действий, включая визовые запреты для них и их семей;

быстрые вердикты международных судов для лиц, причастных к геноциду, пусть даже заочные ( национальные суды западных стран могли бы также проводить такие процессы, пользуясь возможностями универсальной юрисдикции и обвинениями в тяжких международных преступлениях);

национальные суды западных стран могли бы также проводить такие процессы, пользуясь возможностями универсальной юрисдикции и обвинениями в тяжких международных преступлениях); поощрение российских дезертиров свидетельствовать о таких преступлениях на слушаниях ( к примеру, посредством обещаний не экстрадировать их в РФ);

к примеру, посредством обещаний не экстрадировать их в РФ); максимальное расширение санкций на сторонников и окружение Путина, что могло бы «настроить влиятельные фигуры друг против друга и расколоть олигархические круги, обладающие значительным влиянием и властью в России»;

целенаправленная помощь россиянам, которые активно выступают против войны в Украине и не хотят оставаться в стороне ( от поддержания их попыток организовать децентрализованные протесты, которые сложнее подавить, до предоставления защищенного оборудования для связи, а также поддержка сетей внутри РФ, которые помогают спасать и вывозить из России депортированных украинцев).

При всем этом странам Запада следует помнить: если геноцид набрал размах определенного уровня, остановить его можно только силой, подчеркивает Хук.

Именно поэтому западная военная помощь Украине по-прежнему имеет решающее значение «для прекращения кровавой ненавистнической кампании Путина». Несмотря на войну, Запад должен предпринять «беспрецедентные усилия», чтобы расширить возможности ВСУ до потенциала НАТО-стандартов в плане вооружения, логистики, обучения и технического обслуживания.

«Политики могли бы справедливо отметить бы, что это гигантские задачи. Но России нельзя позволить и дальше идти по пути геноцида в Украине», — настаивает автор публикации. По ее словам, если западные правительства позволят РФ совершить «преступление преступлений», они рискуют спровоцировать цепную реакцию. Россия отважится и дальше настаивать на своих имперских планах, а ее автократический партнер Китай может начать «играть мускулами» в погоне за собственными территориальными амбициями. На кону окажутся не только жизни, но и мировой порядок.

События в Украине определят будущее безопасности Запада, констатирует Хук. Победа Украины помогла бы утвердить международное право после попытки вопиющего нарушения территориального суверенитета, сохранила бы авторитет США на международной арене, а также подтвердила бы императив нераспространения ядерного оружия. Но еще важнее было бы остановить преднамеренную кампанию геноцида, которая представляет собой редкую опасность для западного мира.

«США и их союзники, а также более широкое международное сообщество должны признать ужасающее значение этого насилия — как и свою обязанность остановить российскую машину зверств», — заключает автор материала.

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