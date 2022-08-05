Путин сидит в каждом русском 5 августа, 17:21

Именно об Украину сломается хребет империи зла, которая, согласно исторической генетике, ныне дожирает остатки быстро деградирующей русской цивилизации

НВ публикует отрывок новой книги Игоря Гарина «Злодеяния коллективного путина»

Историческая генетика — это своеобразная матрица устроения государства, допускающая порку, насилие, геноцид или тиранию во имя «величия» государства. Впрочем, сама государственность нынешней России особая: страна приватизирована даже не административно-бюрократическим аппаратом, включающим армию, полицию, сыск, а преступной мафией, эксплуатирующей все самое худшее, что содержится в человеческой природе.

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Историческая генетика — это вертикаль власти, самодержавность, реакционность, черносотенность, массовая безответственность, неадекватность, выжженная земля сознания, героизация подлости и лжи, саморазрушительность.

Историческая генетика — это все разрешено и все дозволено, все, вплоть до ковровых бомбардировок городов и массовых убийств женщин и детей.

Историческая генетика — это 1000-летняя череда захватнических войн, создание самого большого по площади государства мира и ясное понимание того, о чем тридцать лет тому назад сказала проницательная Валерия Новодворская, предвидевшая красно-коричневый реванш и конец Рашки: «пока Россия не возвратиться к Московскому княжеству размером с Бельгию, в ее агрессивной политике не изменится ни-че-го».

Только тогда, когда «Великая Русь», как шагреневая кожа, усохнет до исходных размеров или наступит праздник «великой голодухи», возможен обратный процесс прозрения «глубинного народа» — возвращения от бредовых галлюцинаций к суровой реальности… Сегодня уже многим ясно, что именно Украина станет той точкой опоры, на которой сломается хребет империи зла, которая, согласно исторической генетике, ныне дожирает остатки быстро деградирующей русской цивилизации.

Именно историческая генетика создает ситуацию, когда настоящее страны стало будущим, а будущее слилось с прошлым. Движение по кругу создает шизофреническое поле индукции. Это тяжело действует не только на человеческую психику — на национальный менталитет, единящий в себе две взаимоисключающие черты: как можно больше нахапать и пропади все пропадом.

Историческая генетика России — это беспамятство, амнезия, слепота, задуренность, неадекватность, генетическое холопство, очумелость, деморализованность, интеллектуальная растленность. Как когда-то в нацистской Германии, полное единство преступной власти и зараженного фашизмом народа. Налицо массовая поддержка самого одиозного режима и абсолютно никаких душевных терзаний. Ни руины стертых с лица земли городов, ни сто тысяч погибших, ни тринадцать миллионов беженцев никого не волнуют. Одним словом, не реальность, а квази… Какое-то средневековое босхианство. Слепые ведут слепых…

Историческая генетика России — это беспамятство, амнезия, слепота, задуренность

Историческая генетика страны, выстроенная на туфте: революционные обещания большевиков — наглая и бессовестная ложь, сталинские пятилетки — очковтирательство, грандиозные темпы роста — вообще смехотворно, 5 экономика мира и освоение луны (как и все прогнозы власти) — враки. Не пятая, а во втором десятке с менее чем 1,5%-ми мирового ВВП, ВВП на душу населения — ниже среднемирового и 63 место в списке стран мира, наука и здравоохранение — полный швах. Я уж не говорю о первых местах по самым гнусным показателям, массовой нищете, африканском бесправии и расправах над инакомыслящими… Если нет шансов быть первыми с начала, будем первыми с конца… Или о том, что ложь — это капкан для обманщиков, из которого им не выбраться…

Война, пушечное мясо и здоровая экономика — материи не совместимые, взаимоисключающие.

Еще историческая генетика — это передаваемые из поколения в поколение забубенность, зацикленность, упоротость. Я имею в виду даже не бесшабашность, отчаянность, буйность или лихость, но больше — одержимость, маниакальность, свихнутость на чем-то одном. Это когда видят мир через амбразуру окопа или мушку прицела, причем вне зависимости от культуры или знаний. Лучший пример сказанного — нынешняя русская интеллигенция, в массе своей поддерживающая еще более забубенную власть. Здесь надо иметь в виду, что так называемая «русская культура» или «русская идея», или сам «русский язык» тоже могут стать оружием, уничтожающим широту видения мира и прикрывающим агрессора, развязавшего войну. Могу привести наиболее яркие примеры — Достоевского, Тютчева, Тихомирова или Солоневича, использующих огромный природный дар во имя Константинополя, который должен быть наш! Или: «Высшей исторической целью для русского народа является создание империи». Или: «Россия может существовать только в виде империи».

В полном соответствии с собственной исторической генетикой Россия пошла не по столбовой дороге истории, а сделала огромный шаг против истории, фактически — шаг в бездну. Страны либо реформируются, либо исчезают, и чем дольше диктатор удерживает власть, тем опаснее для него самого и для страны.

Историческая генетика России — это перманентные захваты чужих земель и чужой собственности, признание чужого за свое, мародерство, беззаконие, вертикаль власти, беззаконие, доносы, палачество, затыкание ртов, успешно и активно повторяемая идея войны, а также неизлечимо больной социум — оруэлловский мир во всей его красе.

Известный российский аналитик Владислав Иноземцев призвал посмотреть правде в лицо, а не искать врагов на стороне. А правда состоит в том, что ни одна страна в мире не уничтожила такого количества собственных граждан, как Россия. Рост численности населения Царской России XIX—XX вв. еках характеризуется высокими темпами и постоянством. С 1810 по 1914 гг. количество жителей России, без учета Польши и Финляндии, возросло с 40,7 до 161 млн, то есть в 4 раза. Опираясь на эти тенденции, великий русский ученый Дмитрий Менделеев в своем труде «К познанию России» (опубликовано в 1906 г.) смог сделать знаменитый прогноз численности жителей Государства Российского на ХХ век. По подсчетам ученого, в 2000 году в России должно было проживать около 594,3 млн человек (1 млрд в 2026 г), тогда как на самом деле в 2000 году в России проживало только 146,6 млн человек. Любопытно, что другой прогноз Менделеева о численности населения США в 1950 году сбылся с огромной точностью: по прогнозу — 180 млн, в реальности — 179 млн человек (разница 0,5%).

Куда же запропастилась такая немыслимая прорва россиян? Чего не учел в своих расчетах великий ученый? — Две мировые войны, гражданская война, голодоморы, перманентные репрессии, ГУЛАГ, резкое снижение рождаемости, пьянство, наркомания, все неродившихся из-за массового уничтожения жителей, прочие напасти сожрали в стране более 2/3 потенциальных жителей. А ведь это тоже историческая генетика, граничащая с автогеноцидом… Поэтому кто будет считать «пушечное мясо», брошенное в топку русско-украинской войны, если только в ХХ веке страна утратила, по разным оценкам, от 75 до 100 млн человек?..

В этой стране никогда народ не жил «просто так» — здесь всегда возникала историческая миссия, ради которой стоит умереть. Вот и сегодня лидеры дум кадыровского типа предлагают захватить все страны, в которых не любят российских фашистов, а депутаты думы призывают к уничтожению двух миллионов украинцев, а заодно — украинской культуры, языка и истории. Другой телепропагандист вещает о стерилизации украинцев. Немецкое ухо тоже ласкали всякие мечты про лебенсраум и «окончательное решение еврейского вопроса».

Россия вполне достойна того, чтобы следующим ее лидером стал Кадыров, или Сечин, или Рогозин. Это тоже ее «скрепы» для терпил с неисчерпаемым потенциалом долготерпения. Поскольку это страна прилепиных или прохановых, штрафбатов и заградотрядов, так и не создавшая нацию, то чем хуже, тем лучше.

А вот о свободе тут всегда мечтало ничтожное меньшинство, какие-то сотые доли процента, Новодворские, Стомахины или Шендеровичи…

В связи с исторической генетикой сегодня мы можем говорить о «коллективном путине», потому что Путин сидит в каждом русском. «Боюсь, что мы переживаем последнюю страницу нашей общей истории. Самую позорную. И позор этот не столько в Путине, сколько в нас» (Георгий Сатаров).

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