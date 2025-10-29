«Хорошо слышали пожелания успехов Путину». Украина впервые проголосовала против резолюции ООН о прекращении блокады Кубы

Украина выступила против резолюции Генассамблеи ООН о необходимости прекращения американской блокады Кубы из-за того, что граждане Кубы воюют в составе российских вооруженных сил . Об этом сообщил министр иностранных дел Андрей Сибига в среду, 29 октября.

По его словам, решение Украины не является внезапным и имеет серьезные основания.

«Мы помним пожелания кубинского президента „успехов“ Путину [российскому диктатору] в его агрессивной войне против Украины. Мы его хорошо слышали», — отметил глава МИД.

Реклама

Сибига напомнил, что Украина в этом году закрыла посольство в Гаване и снизила уровень дипломатических отношений с Кубой.

Он подчеркнул, что это решение не направлено против кубинского народа, а является реакцией на бездействие властей, которые не останавливают массовый набор граждан страны в российскую армию.

«Тысячи кубинцев подписали контракты, пополнив ряды солдат, которые принимают непосредственное участие в боевых действиях на украинской земле. Нежелание Гаваны остановить массовое привлечение своих граждан к войне России против Украины — это соучастие в агрессии, которую следует осудить самым решительным образом», — подчеркнул министр.

Ранее в МИД Кубы заявили, что страна «категорически отвергает» заявления о том, что их солдаты участвуют в войне России против Украины на чьей-то стороне.

В то же время в МИД признали, что страна не имеет точных данных о гражданах Кубы, которые по собственной инициативе принимали или принимают участие в боевых действиях в составе армий обеих сторон. И назвали неоспоримым тот факт, что ни один из них не действует «по инициативе, при поддержке или с согласия» кубинского государства.

5 октября Reuters писало, что администрация президента США Дональда Трампа мобилизует американских дипломатов для лоббирования против резолюции ООН, которая призывает Вашингтон отменить многолетнее эмбарго против Кубы. Частично они должны это сделать, распространяя информацию о поддержке Кубой войны России против Украины.

Представитель Государственного департамента отказался предоставить агентству дополнительные подробности о кубинских наемниках, но заявил, что Вашингтону известны сообщения о том, что они воюют вместе с россиянами в Украине.

13 февраля журналисты проекта Схемы обнаружили сотни граждан Кубы в составе российской армии и идентифицировали часть из них, установив, как они попадают в подразделения, где их базы тренировки и места прохождения службы.