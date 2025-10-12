Куба отвергла участие своих солдат в войне России против Украины

Куба «категорически отвергла» заявления о том, что солдаты страны принимают участие в войне России против Украины на чьей-либо стороне.

Об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел Республики Куба.

Правительство Кубы назвало подобные заявления, якобы распространяемые правительством США и рядом медиа с 2023 года, лживыми и «клеветническими».

«Правительство Кубы категорически подтверждает, что Куба не принимает участия в вооруженном конфликте в Украине и не направляет в него своих военнослужащих ни там, ни в какой-либо другой стране», — сказано в заявлении.

Вместе с тем в МИД заявили, что у страны нет точных данных о гражданах Кубы, которые по собственной инициативе принимали или принимают участие в боевых действиях в составе армий обеих сторон. И подчеркнули, что неоспорим тот факт, что ни один из них не действует «по инициативе, при поддержке или с согласия» кубинского государства.

Куба придерживается так называемой политики нулевой терпимости к наемничеству, торговле людьми и участию своих граждан в любом вооруженном противостоянии на территории другой страны — это тяжкое преступление, за которое грозит «суровое наказание».

13 февраля журналисты проекта Схемы обнаружили сотни граждан Кубы в составе российской армии и идентифицировали часть из них, установив, как они попадают в подразделения, их базы тренировки и места прохождения службы.