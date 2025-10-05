Администрация президента Дональда Трампа мобилизует американских дипломатов для лоббирования против резолюции ООН, которая призывает Вашингтон отменить многолетнее эмбарго против Кубы . Частично они должны это сделать, распространяя информацию о поддержке Кубой войны России против Украины, сообщило агентство Reuters .

Агентство отмечает, что об этом свидетельствует внутренняя телеграмма Государственного департамента, с которой оно ознакомилось.

«В рамках кампании администрации американские дипломаты сообщат странам, что кубинское правительство активно поддерживает вторжение России в Украину, и до 5000 кубинцев воюют вместе с российскими силами», — говорится в статье.

Reuters пояснило, что в несекретной телеграмме от 2 октября, направленной в десятки миссий США, американским дипломатам было приказано призвать правительства выступить против необязывающей резолюции, которая год за годом принимается Генеральной Ассамблеей ООН с большим перевесом, начиная с 1992 года.

Чиновники Постоянного представительства Кубы при Организации Объединенных Наций не сразу ответили на запрос агентства о комментариях.

«После Северной Кореи Куба является крупнейшим контрибутором иностранных войск в агрессии России, по оценкам, в Украине воюют от 1000 до 5000 кубинцев», — приводит Reuters цитату из телеграммы.

Представитель Государственного департамента отказался предоставить агентству дополнительные подробности о кубинских боевиках, но заявил, что Вашингтону известны сообщения о том, что они воюют вместе с российскими войсками в Украине.

«Кубинский режим не смог защитить своих граждан от использования их в качестве пешек в российско-украинской войне», — заявил он.

В последние недели украинские чиновники предупреждали законодателей США о росте масштабов вербовки кубинских наемников Россией для участия в боях в Украине, отмечает Reuters.

В телеграмме кубинское правительство обвиняется также в подрыве демократий в Западном полушарии на фоне растущей напряженности между Вашингтоном и Венесуэлой.

В прошлом году за резолюцию ООН аналогичную той, против которой начала кампанию администрация Трампа, проголосовали 187 стран, Соединенные Штаты и Израиль были единственными странами, которые проголосовали против, а Молдова воздержалась, отмечается в статье.

Reuters напомнило, что после инаугурации на пост президента США в январе Дональд Трамп вернул Кубу в список государств-спонсоров терроризма США, усилив финансовые и туристические ограничения, а также введя санкции против граждан третьих стран, которые принимают кубинских врачей.

Президент США также недавно ужесточил свою позицию в отношении Москвы, угрожая финансовыми санкциями покупателям российской нефти и позволив разведывательным службам США делиться информацией с Украиной, чтобы помочь ей атаковать энергетические активы внутри России, добавило агентство.

В телеграмме к дипломатам говорится, что резолюция ООН «неправильно» обвиняет Соединенные Штаты в проблемах Кубы, которые вызваны «собственной коррупцией и некомпетентностью Кубы».

Также сообщается, что целью кампании является продемонстрировать сопротивление администрации, значительно уменьшив количество голосов «за».

«Голоса „против“ являются предпочтительными, но воздержание или отсутствие/неголосование также полезны», — говорится в телеграмме.

Соединенные Штаты ввели десятки новых санкций против коммунистического карибского острова с момента введения торгового эмбарго после революции Фиделя Кастро в 1959 году.

Голосование в ООН может иметь политический вес, но только Конгресс США может отменить эмбарго времен холодной войны, напомнило Reuters.

«Администрация Трампа не будет оставаться в стороне и не будет поддерживать нелегитимный режим, который подрывает наши национальные интересы безопасности в нашем регионе», — заявил представитель Государственного департамента в комментариях, присланных агентству по электронной почте 4 октября.

