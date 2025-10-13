Турагентка Елена Смирнова отправила воевать против Украины несколько тысяч иностранцев, а затем попала на фронт сама (Фото: currenttime.tv)

По мнению США от 1000 до 5000 тысяч кубинцев воюют на стороне России против Украины . Официальная Куба утверждает , что не отправляет воевать против Украины своих военных, но при этом заявляет, что не располагает данными о том, сколько кубинцев воюют на стороне России по собственной инициативе. NV публикует пересказ расследования проекта Настоящего времени Система о том, кто и как вербует кубинцев и других иностранцев в армию РФ.

Отправляли на войну по 30−40 человек в день

Все четверо участников схемы по вербовке иностранцев, о которых идет речь в расследовании, живут или до недавнего времени жили в Рязани.

Реклама

Первая из них — 41-летняя турагентка Елена Смирнова. В ее трудовой книжке, которая доступна в утечках персональных данных, есть записи о работе в международном туроператоре Корал Тревел и московской компании Капитал тур, но последние восемь лет она работала на себя.

Елена Смирнова / Фото: currenttime.tv

До полномасштабного вторжения России в Украину Смирнова много путешествовала — бывала в Арабских Эмиратах, Испании, Таиланде и на Кубе. Она говорит на шести языках, в частности на испанском, португальском и турецком.

В 2022 году Смирнова во второй раз вышла замуж за кубинца Санчеса Гомеса Йоанки, который является отцом детей ее няни по имени Икси, чтобы помочь ему получить российское гражданство. Отец Смирновой с той же целью женился на Икси и официально усыновил ее детей.

С 2023 года Смирнова искала граждан Кубы и Шри-Ланки, которые мечтали заработать и вырваться из своих стран, и сводила их с военными для подписания контракта с Минобороны РФ и отправки на войну против Украины. Она предлагала им единовременную выплату и зарплату в 204 тысячи рублей (порядка $2000) и в перспективе — российское гражданство. Эта сумма в десятки раз превышает зарплату на Кубе и Шри-Ланке.

Предполагалось, что Смирнова оплачивает будущему контрактнику перелет, дорогу, проживание в России и сопутствующие расходы, а он возвращает ей эти расходы после подписания контракта.

В письме адвоката Смирновой Сергея Поселягина на имя уполномоченного по правам человека в России, переданном Системе депутатом Верховной Рады Марьяном Заблоцким, получившим его от своих источников, российский юрист утверждает, что она отправила на войну против Украины больше трех тысяч иностранцев. Примерно такую же цифру журналистам назвала знакомая Елены, попросившая об анонимности.

Вторая вербовщица — 40-летняя Ольга Шиляева — познакомилась со Смирновой в мае 2023 года возле бывшего Макдональдса на Московском шоссе в Рязани. В расследовании говорится, что Ольга обратила внимание на машину Kia Carnival с неизвестным ей флагом и буквой Z, и между ней и Смирновой завязался разговор. Во время этого разговора Смирнова расплакалась и начала рассказывать, что помогает кубинцам пройти через рязанский пункт отбора на войну и ей очень тяжело одной.

Шиляева, которая на тот момент почти не работала, согласилась помогать ей с легализацией семей воюющих в составе российских вооруженных сил иностранцев. Муж Шиляевой — Роман Шиляев — российский военный, вероятно, связанный с российским военным аэродромом Дягилево.

Общая знакомая Шиляевой и Смирновой рассказала, что сначала Шиляева занималась только вопросами семей наемников, но затем ее функционал расширился, и она стала заниматься в том числе военными контрактами.

«И Ольга, и Елена практически безвылазно сидели на рязанском пункте подписания контрактов, и в день могли отправить на войну по 30−40 человек. У женщин даже был отдельный кабинет в областном управлении транспорта — недалеко от пункта отбора», — говорится в расследовании.

Покупать билеты и встречать наемников им помагала кубинская няня Смирновой и отец ее детей — фиктивный муж вербовщицы.

Третья фигурантка схемы по вербовки иностранцев — 37-летняя кубинка Даяна Эчемендия Диас, номер которой встречался в объявлениях о вербовке на войну, которые они со Смирновой оставляли в социальных сетях. В расследовании говорится, что многие завербованные ею воевать против Украины кубинцы обвиняли Диас в обмане.

Даяна Диас / Фото: currenttime.tv

По данным журналистов, Диас переехала в Россию не позже 2021 года. У нее есть телеграм-канал Мыльные цветы в Рязани, в котором она продает цветы, вырезанные из мыла, свечи и кружки с романтическими фотографиями. В этом Telegram-канале о вербовке не упоминается и сама Диас отрицала, что ею занимается, когда журналисты ее спросили.

При этом на странице Диас во ВКонтакте фото в кепке с буквой V и российским триколором, на рукаве — нашивка с кубинским флагом, а на последнем опубликованном ею видео она в майке камуфляжной расцветки.

Четвертый участник схемы по вербовке иностранце в российскую армию, о котором рассказывается в расследовании — 56-летний Олег Ковешников. Знакомая сотрудников организации вербовщиков рассказала журналистам, что Ковешников работал со Смирновой с самого начала и занимается вербовкой иностранцев в российскую армию до сих пор.

Когда журналистка написала Ковешникову в Telegram «как мог бы написать любой человек, интересующийся контрактом с российской армией», тот спросил, где находится собеседник, какова его национальность и легальный статус в России, а также попросил прислать фото паспорта и данные регистрации. Он утверждал, что эта информация нужна, чтобы проверить будущего наемника, в том числе через ФСБ.

Знакомая Смирновой заявила, что та знакома с Ковешниковым много лет.

Официально Ковешников работает в компании ООО Агро универсал, которую возглавляет его дочь, но с 2002 по 2017 годы он работал в ЧОПах. В расследовании говорится, что в последние годы Ковешников брал много кредитов и не все из них возвращал вовремя — он является фигурантом десятков исполнительных производств за просрочку выплаты кредитов на общую сумму более 1,2 млн рублей (около $15 тысяч). При этом его официальная зарплата — около $200.

Журналисты нашли фото Ковешникова, которые могут свидетельствовать о том, что когда-то он мог быть причастен к силовым структурам. На одной из них он держит флаг Ассоциации ветеранов боевых действий органов внутренних дел России — профсоюза ветеранов российских спецназа и полиции.

Олег Ковешников (третий слева) / Фото: currenttime.tv

Знакомая Смирновой утверждает, что сейчас Ковешников никаких связей с силовиками не имеет, но один из его номеров телефона в сервисе Numbuster определяется как «Олег ФСБ». Во время разговора в Telegram Ковешников отрицал, что работает в ФСБ.

Как вербовщины сами попали на войну

Некоторые иностранцы, завербованные участниками вышеописанной схемы, утверждали, что из обманули.

31 августа 2023 года американский блогер кубинского происхождаения Алайн Ламберт обубликовал интервью с 19-летникими кубинцами Алексом Вегой и Андорфом Веласкесом, которые на тот момент предположительно находились в калининградском военном госпитале.

Алекс Вега и Андорф Веласкес во время интервью 31 августа 2023 года / Фото: Кадр видео ALAIN PAPARAZZI CUBANO via YouTube

Они рассказали, что приехали в Россию «на заработки» и после прилета подписали контракт на русском языке, которого они не знают. Их поселили в спортивной школе в Рязани, затем отправили в воинскую часть на обучение, а после этого — на войну против Украины.

В расследовании говорится, что в Россию их заманили Смирнова, Шиляева и Диас, причем Вега и Веласкес жаловались, что о войне их никто не предупреждал.

После этого интервью МИД Кубы заявил о раскрытии «преступной сети по торговле людьми», которая вербовала граждан Кубы на войну России против Украины. Кубинские власти подчеркнули, что не имеют ничего общего с этой вербовкой.

Однако уголовное дело в России, фигурантками которого стали Смирнова и Шиляева, открыли не из-за обмана иностранцев, которых не предупредили о войне, а из-за того, что некоторые кубинцы жаловались, что обещанные выплаты поступали на их карты не полностью, и подозревали, что вербовщики снимали часть денег для себя.

В конце апреля 2024 года несколько кубинцев написали заявления в российскую полицию и на Смирнову завели уголовное дело о краже, а саму вербовщицу отправили в СИЗО.

Журналисты отмечают, что настоящее имя Смирновой, ее дату рождения и подробности о деле они узнали из письма адвоката Поселягина на имя уполномоченного по правам человека в России.

В этом письме утвеждается, что следствие «переворачивает факты», и на самом деле Смирнова не крала деньги завербованных иностранцев.

Адвокат написал, что все, с кем работала Смирнова, были предупреждены о том, что им придется вернуть ей деньги с первой выплаты после подписания контракта, и сами отдавали ей свои банковские карты и доступ к счетам, так как не знали русского.

Также он заявил, что если Смирнова и снимала с карт немного больше, чем потратила на их дорогу, она потом переводила эти деньги российским военным в виде гуманитарной помощи.

«За один год работы (с марта 2023-го по апрель 2024-го) в зону СВО Смирнова Е.А. отправила квадрокоптеры, ночные прицелы, глушители, бронежилеты и пр. на сумму около 50 млн рублей [больше $545 тысяч по курсу на 30 апреля 2024 года]», — говорится в письме Поселягина.

Он утверждает, что жалобы и уголовное дело против Смирновой появились в результате «сговора».

«Первые кубинцы 300−400 человек частично переводили Смирновой Е.А. суммы самостоятельно, однако к июлю 2023 года пошли группы по 15−30 человек, которые, сговорившись, просто отказались возвращать деньги», — заявил адвокат.

Он также утверждал, что 11 человек, пожаловавшихся на Елену, сделали это «под давлением оперативных сотрудников».

Из данных о заявителях на Смирнову журналисты узнали также имя Ольги Шиляевой.

Знакомая Шиляевой рассказала им, что поначалу та ничего не знала об обмане иностранцев, и кубинцев точно предупреждали, что им придется отдать первую выплату «турагентам», а некоторые якобы писали об этом расписку на русском и испанском. Но затем переводчица пересказала ей подслушанный разговор Смирновой со своими клиентами, из которого было ясно, что граждане Шри-Ланки, которых она вербовала, не знали, что им придется отдать свою первую выплату.

О том, что обманывают не только их, Шиляева, как утверждается, узнала позже. Знакомая Шиляевой подтвердила, что как минимум часть кубинцев, приезжая в Россию, не знали, что отправятся на войну, и это было «продуманной бизнес-схемой».

«Пока Лена была одна, это была идея помочь кубинцам, а когда появилась Даяна, уже чисто деньги пошли», — заявила знакомая вербовщиц.

Расследователи утверждают, что несмотря на одежду с военной символикой на фото в соцсетях, Даяна Диас сейчас не на фронте, в отличии от Смирновой и Шиляевой.

Фото Ольги Шиляевой в российской военной форме, предположительно на фронте / Фото: currenttime.tv

В письме адвоката Смирновой говорится, что она «приняла как данность неизбежность наказания судом к лишению свободы на долгие годы» и написала заявление следователю с просьбой разрешить ей подписать контракт с Минобороны и поехать воевать — например, в частях радиоразведки в качестве переводчицы.

Журналисты отмечают, что не знают, когда это произошло, но письмо адвоката датировано 23 октября 2024 года.

В расследовании также говорится, что сестра Шиляевой во ВКонтакте в комментариях к посту о поиске военных написала, что Ольгу Шиляеву отправили на фронт «обманным путем».

Кроме того, из комментариев сестры Шиляевой следует, что та оказалась в «тюрьме Зайцево» — пыточной-подвале на оккупированной части Луганской области.

Знакомая Шиляевой сказала журналистам, что та уверена, что против нее открыли уголовное дело и отправили на фронт, чтобы отомстить за то, что она помогала некоторым кубинцам оспорить незаконное увольнение из российских войск.

Может ли вербовка иностранцев в армию РФ быть « бизнесом»?

В расследовании отмечается, что вопрос о том, была ли вербовка кубинцев и других иностранцев в армию РФ «бизнесом» или «госпрограммой», остается без ответа, так как журналисты не нашли данных, свидетельствующих о прямой связи Елены Смирновой, Ольги Шиляевой, Даяны Диас или Олега Ковешникова с российскими спецслужбами или военными.

При этом отмечается, что в письме адвоката Смирновой говорится, что ей «поступили предложения» об организации перелетов иностранцев и подписания ими контрактов без уточнения, от кого эти предложения были. Знакомая Шиляевой заявила, что ни Минобороны, ни региональные власти к вербовке иностранцев Шиляевой и ее подельниками отношения не имеют.

Марьян Заблоцкий, который передал журналистам письмо адвоката Смирновой, заявил, что он уверен в том, что Смирнова — посредница для российских спецслужб.

Объявление Елены Смирновой о вербовке кубинцев в российскую армию, опубликованное под ее девичьей фамилией Шувалова. В нем она рассказывает, что все рекруты "живы, всем платят деньги, все работают и счастливы" / Фото: currenttime.tv

«Туроператоры традиционно были прикрытием врага в построении логистики. Конкретно в примере Кубы они не принципиальны. Мы видим вербовку от агентов ФСБ и ГРУ, данные про которых достоверно известны. То, что один из них имеет туроператора, совсем не удивляет», — сказал он.

В заявлении кубинского МИДа от 11 октября 2025 года говорится, что в 2023—2025 годы кубинские суды провели девять уголовных процессов по обвинению в наемничестве в отношении 40 обвиняемых, и по пяти из них уже были вынесены обвинительные приговоры.

«Никаких расследований или остановки процесса режим Гаваны не производил. Просто изменил коммуникационную стратегию, чтобы не навлечь на себя дополнительные санкции», — прокомметировал это заявление Заблоцкий.

Власти Шри-Ланки также официально заявляли, что не имеют отношения к массовой вербовке своих граждан на войну против Украины.

По данным ГУР Минобороны Украины вербовка кубинцев на войну не только не остановилась — но и продолжается с более высокими темпами. 19 сентября представитель ГУР Андрей Юсов предоставил членам Конгресса США данные о том, что вскоре на стороне России могут воевать до 25 тысяч кубинцев.

Российские власти не комментировали участие кубинцев и шри-ланкийцев в войне против Украины.

В начале августа 2025 года в Рязанской области РФ ввели официальные выплаты за вербовку россиян, иностранцев и лиц без гражданства. За граждан России и лиц без гражданства выплачивали 57,5 тысяч рублей ($711), за россиян из других областей — 344,8 тыс руб. ($4267), а за любого иностранца — 80,5 тысяч рублей ($995).

В октябре систему выплат вербовщикам изменили: за вербовку иностранцев из СНГ решили платить 80 тысяч рублей ($995), а за иностранца не из СНГ — 574,7 тысяч рублей ($7112).