«Худшие традиции НКВД». МИД призвал Грузию «прекратить издевательство» над Саакашвили и передать его Украине 2 февраля, 12:31 У Михеила Саакашвили диагностировали деменцию и туберкулез (Фото:Mikheil Saakashvili / Facebook)

Министерство иностранных дел Украины призвало Тбилиси «немедленно прекратить издеваться» над украинским гражданином, бывшим президентом Грузии Михеилом Саакашвили и передать его Киеву.

Об этом говорится в официальном заявлении украинского внешнеполитического ведомства, опубликованном в четверг, 2 февраля.

МИД выразил решительный протест по поводу «негуманного обращения» с Саакашвили, который удерживается за решеткой в Грузии, и призывал грузинские власти «не играть с жизнью человека ради политической мести».

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Ведомство подчеркнуло, что «в худших традициях НКВД СССР грузинские власти применяют к Михеилу Саакашвили психологическое и физическое насилие, отказывают ему в срочно необходимой медицинской помощи, сознательно создавая непосредственную угрозу его жизни».



Киев считает, что «грубое нарушение прав человека» по отношению к украинскому гражданину Саакашвили идет вразрез с задекларированным курсом Тбилиси на получение членства в ЕС, свидетельствует о сворачивании демократии в Грузии.

МИД Украины обратился к иностранным правительствам и международным организациям стать публично в защиту Саакашвили, «жизнь которого оказалась под угрозой из-за политических репрессий со стороны грузинских властей».

Саакашвили находится за решеткой со времени тайного возвращения в Грузию накануне местных выборов осенью 2021 года. Он не был в стране с тех пор, как завершилась его вторая президентская каденция в 2013 году. В Грузии возбуждено несколько дел против Саакашвили, его приговорили к шести годам заключения за «превышение служебных полномочий».

В знак протеста политик несколько раз объявлял голодовку, настаивая, что его арестовали по политическим мотивам. По словам адвокатов, семьи и сторонников Саакашвили, в результате голодовки и ненадлежащего отношения его состояние здоровья политика крайне тяжелое, он нуждается в лечении за рубежом.

У Саакашвили диагностировали деменцию и туберкулез, ранее заявил адвокат политика Шалва Хачапуридзе. Пока его перевели из тюрьмы в клинику Vivamedi.

Правительство Грузии убивает Саакашвили, заявлял президент Украины Владимир Зеленский.

