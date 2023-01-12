Власти Грузии ждут, пока Саакашвили станет инвалидом — грузинский политолог 12 января, 12:55 Михеил Саакашвили по видеосвязи принимает участие в заседании суда, рассматривающего возможность его досрочного освобождения из-за состояния здоровья, 22 декабря (Фото:REUTERS/Irakli Gedenidze)

Грузинский политолог Гела Васадзе в интервью Радио NV рассказал о позиции Грузии в отношении Михеила Саакашвили.

На вопрос о том, дадут ли грузинские власти Саакашвили просто умереть в тюрьме или тюремной больнице, Васадзе ответил Радио NV: «Скорее всего, нет. Скорее всего, просто доведут до того, что он станет инвалидом. Ждут необратимых процессов. В Америку не отдадут».

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Он подчеркнул, что к Саакашвили применяют пытки, потому что боятся Путина.

Васадзе отметил, что ранее считал, что единственный человек, к которому грузинские власти могут прислушаться, — это президент Украины Владимир Зеленский, однако сейчас он считает таким человеком президента США Джо Байдена.

«Больше никого, к сожалению. Но я не вижу со стороны Америки каких-либо шагов. К мнению Украины они, конечно, не прислушиваются», - сказал грузинский политолог.

Он напомнил, что на позицию правозащитников и акции в поддержку Саакашвили грузинские власти не обращают внимания и в течение семи месяцев, которые он находится в больнице, экс-президенту Грузии становится все хуже.

«Там разговоры о том, что он притворяется, что вполне может сидеть в тюрьме. Но эти разговоры действительно разговоры в пользу нищих. Понятно, что они боятся отпустить Саакашвили, потому что в этом случае месть Путина может быть моментальной», — сказал Васадзе, подчеркнув, что Саакашвили был первым, кто бросил вызов Путину.

По словам политолога, Путин пообещал уничтожить Саакашвили "и он его уничтожает".

Он также подтвердил, что месть Путина Саакашвили длится годами, потому что «это мелкое мстительное создание».

8 января советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Украина официально предлагает Грузии передать Саакашвили для лечения.

20 декабря отправить Саакашвили на лечение за границу призвал президент Украины Владимир Зеленский.

Саакашвили находится за решеткой со времени тайного возвращения в Грузию накануне местных выборов осенью 2021 года. Он не был в стране с тех пор, как завершилась его вторая президентская каденция в 2013 году.

В знак протеста политик несколько раз объявлял голодовку, настаивая, что его арестовали по политическим обвинениям. По заявлению адвокатов, семьи и сторонников Саакашвили, в результате голодовки и ненадлежащего обращения состояние здоровья политика крайне тяжелое, он нуждается в лечении за границей.

У Саакашвили диагностировали деменцию и туберкулез, ранее заявил адвокат политика Шалва Хачапуридзе. По состоянию на сегодняшний день президент переведен из тюрьмы в клинику Вивамеди.