Зеленский призвал власти Грузии освободить Саакашвили 1 февраля, 23:29 Михеил Саакашвили общается с судом по видеосвязи (Фото:REUTERS/Irakli Gedenidze)

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к властям Грузии с требованием освободить бывшего президента Михеила Саакашвили.



"Прямо сейчас украинского гражданина, бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили медленно убивают. Сам факт того, что нам до сих пор приходится бороться с такой попыткой де-факто публичной казни человека в Европе в XXI веке - это позор!", - заявил Зеленский.

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Глава государства призвал руководство Грузии вспомнить "обязательства по европейским нормам защиты прав человека".

"Учитывая угрозу его жизни, призываю грузинские власти вспомнить свои обязательства по европейским нормам защиты прав человека, прекратить злоупотребления и освободить Михаила! Украина предложила решения. Я призываю мир помочь спасти жизнь Михаилу и предотвратить его казнь", - сообщил президент.

Враховуючи загрозу його життю, закликаю владу 🇬🇪 згадати свої зобов'язання відповідно до європейських норм захисту прав людини, припинити знущання й звільнити Міхеіла! 🇺🇦 пропонувала варіанти рішень. Закликаю світ допомогти врятувати життя Міхеіла й не допустити його страти. 2/2 pic.twitter.com/0zGqeOzEPH — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 1, 2023

8 января советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украина официально обращается в Грузию с предложением передать Саакашвили для лечения. Политик говорит, что в заключении подвергся пыткам и был отравлен.

Саакашвили находится за решеткой со времени тайного возвращения в Грузию накануне местных выборов осенью 2021 года. Он не был в стране с тех пор, как завершилась его вторая президентская каденция в 2013 году. В Грузии открыто несколько дел против Саакашвили, его приговорили к шести годам тюрьмы за «превышение служебных полномочий».

В знак протеста политик несколько раз объявлял голодовку, настаивая, что его арестовали по политическим мотивам. По заявлению адвокатов, семьи и сторонников Саакашвили, в результате голодовки и ненадлежащего обращения состояние здоровья политика крайне тяжелое, он нуждается в лечении за границей.

У Саакашвили диагностировали деменцию и туберкулез, ранее заявил адвокат политика Шалва Хачапуридзе. Сейчас он переведен из тюрьмы в клинику Vivamedi.