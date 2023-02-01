«Прошу адекватное лечение». Саакашвили на суде показал свое физическое состояние и обратился к Украине 1 февраля, 13:49 Михеил Саакашвили подсоединился к заседанию суда по видеосвязи (Фото:Mikheil Saakashvili/Facebook)

Бывший президент Грузии Михеил Саакашвили принял участие в судебном заседании по видеосвязи из тбилисской клиники Vivamedi в среду, 1 февраля. Он показал на камеру свое физическое состояние после пребывания под стражей.

Об этом сообщает Грузия Онлайн.

В зале присутствовали члены семьи и поклонники Саакашвили. На заседании рассматривалось ходатайство адвокатов об отсрочке наказания и освобождении политика. Саакашвили заявил, что сейчас его состояние здоровья крайне тяжелое. В какой-то момент он задрал футболку, чтобы показать, насколько сильно похудел.

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«Все свои знания я отдал Грузии… Сейчас я отдал свое здоровье, и единственное, о чем прошу, чтобы мне дали возможность получить адекватное лечение. Если нужно, то я отдам свою жизнь. Мое состояние резко ухудшилось», — сказал политик.

Как пишет Новости Грузия, Саакашвили на украинском языке зачитал свое обращение к Украине, заявив, что уверен в победе: «Но если не доживу, мое сердце должно быть похоронено в Киеве», — цитирует его издание.

Также экс-президент заявил, что в заключении подвергся пыткам и его отравили. Он извинился за «неэстетические кадры», судья закрыл экран изображения и попросил Саакашвили одеться. После этого включение перервалось и суд продолжил слушать свидетелей защиты.

Накануне пресс-секретарь Саакашвили заявил, что его перевели в реанимацию, но директор клиники Нино Надирадзе информацию не подтвердила. Мать Саакашвили рассказала, что ночью политик потерял сознание и у него была высокая температура. Несколько дней назад у него был диагностирован коронавирус. Тогда в клинике заявили, что необходимости перевода Саакашвили в реанимацию нет и «заболевание происходит в легкой форме».

8 января советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украина официально обращается в Грузию с предложением передать Саакашвили для лечения.

Саакашвили находится за решеткой со времени тайного возвращения в Грузию накануне местных выборов осенью 2021 года. Он не был в стране с тех пор, как завершилась его вторая президентская каденция в 2013 году.

В знак протеста политик несколько раз объявлял голодовку, настаивая, что его арестовали по политическим обвинениям. По заявлению адвокатов, семьи и сторонников Саакашвили, в результате голодовки и ненадлежащего обращения состояние здоровья политика крайне тяжелое, он нуждается в лечении за границей.

У Саакашвили диагностировали деменцию и туберкулез, ранее заявил адвокат политика Шалва Хачапуридзе. Сейчас политик переведен из тюрьмы в клинику Vivamedi.