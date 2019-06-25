Не можем сидеть в зале с убийцами: украинская делегация покинула ПАСЕ
Украинская делегация в Парламентской ассамблее Совета Европы покинула зал заседаний ПАСЕ из-за присутствия в нем России.
Об этом у себя в Facebook сообщила член украинской парламентской делегации в ПАСЕ Ирина Геращенко.
«Украинская делегация обжаловала полномочия российских убийц. Слушания по их полномочиям — в четверг. До этого мы не можем сидеть в одном зале с убийцами. Мы вышли из зала Ассамблеи, и мы на камеры сказали россиянам, что они убийцы», — отметила Геращенко.
Ранее сообщалось, что ПАСЕ приняла резолюцию, которая обеспечивает возвращение России в организацию без выполнения международных обязательств. Ее поддержали 118 делегатов, 62 высказались против.
Перед этим на заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы отклонили предложение делегации Украины рассмотреть поправки к резолюции по возврату РФ в организацию.
Парламентская ассамблея Совета Европы лишила делегацию России права голоса в январе 2015 года из-за агрессии против Украины. С тех пор российские представители оказывали давление на ПАСЕ, пытаясь добиться отмены санкций. В частности, с конца июня 2017 года российская сторона приостановила уплату взносов в Совет Европы до восстановления полномочий делегации.