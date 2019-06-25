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Не можем сидеть в зале с убийцами: украинская делегация покинула ПАСЕ

25 июня, 12:15
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Iryna Gerashchenko/Facebook

Украинская делегация покинула зал ПАСЕ до четверга

Украинская делегация в Парламентской ассамблее Совета Европы покинула зал заседаний ПАСЕ из-за присутствия в нем России.

Об этом у себя в Facebook сообщила член украинской парламентской делегации в ПАСЕ Ирина Геращенко.

«Украинская делегация обжаловала полномочия российских убийц. Слушания по их полномочиям — в четверг. До этого мы не можем сидеть в одном зале с убийцами. Мы вышли из зала Ассамблеи, и мы на камеры сказали россиянам, что они убийцы», — отметила Геращенко.

Ранее сообщалось, что ПАСЕ приняла резолюцию, которая обеспечивает возвращение России в организацию без выполнения международных обязательств. Ее поддержали 118 делегатов, 62 высказались против.

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Перед этим на заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы отклонили предложение делегации Украины рассмотреть поправки к резолюции по возврату РФ в организацию.

Парламентская ассамблея Совета Европы лишила делегацию России права голоса в январе 2015 года из-за агрессии против Украины. С тех пор российские представители оказывали давление на ПАСЕ, пытаясь добиться отмены санкций. В частности, с конца июня 2017 года российская сторона приостановила уплату взносов в Совет Европы до восстановления полномочий делегации.

Теги:   Ирина Геращенко Россия ПАСЕ

Спецтема   Возвращение России в ПАСЕ

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