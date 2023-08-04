«Деньги пойдут на Тайвань». Если имитировать борьбу с олигархами и постоянно «обыскивать» Коломойского, Украину ждет блокада — политолог 4 августа, 13:21 NV Премиум Игорь Коломойский во время обысков (Фото:УП)

Политолог Николай Давидюк в интервью Radio NV назвал обыски у украинского бизнесмена Игоря Коломойского «подставной историей» и спрогнозировал, что если власть будет только имитировать борьбу с олигархами, Украину ждет финансовая и оружейная блокада.



Комментируя обыски у исключенного из фракции Слуга народа нардепа Александра Дубинского, которого подозревают в подделке документов для выезда за границу, и который заявил о «надуманности обвинений» и «преследовании» из-за его показаний в НАБУ о президенте Владимире Зеленском и главе Офиса президента Андрее Ермаке, Давидюк заявил в эфире Radio NV, что Дубинский не может «вести войну» с президентом от своего имени.

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В то же время, он допускает, что такую «войну» мог бы начать бизнесмен Игорь Коломойский, и первым признаком этого было бы изменение риторики на принадлежащем ему канале 1+1.