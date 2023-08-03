У нардепа Дубинского проходят обыски — подозревают в подделке документов для выезда за границу
У нардепа Дубинского проходят обыски — подозревают в подделке документов для выезда за границу (Фото:Офис генерального прокурора/Telegram)
Правоохранители проводят обыски у народного депутата по обстоятельствам подделки документов для выезда за границу. Речь идет об Александре Дубинском, сообщил NV источник в правоохранительных органах.
По сообщению Офиса генпрокурора в Telegram, во время войны нардеп от Слуги народа под предлогом сопровождения отца на лечение получил разрешение на выезд из Украины.
Однако сообщается, что он не сопровождал отца — тот самостоятельно выехал и в дальнейшем вернулся в Украину гораздо раньше, чем депутат.
Отмечается, что в период пребывания за границей Дубинский смог подписать и направить официальные документы, как народный депутат. Это может свидетельствовать об их подделке. В Офисе генпрокурора сообщили, что в рамках расследования выясняется, каким образом нардепу удалось это сделать.
Генеральный прокурор внес в Единый реестр досудебных расследований сведения о совершении народным депутатом во время пребывания за границей служебного подлога и несанкционированных действий с информацией, которая обрабатывается в автоматизированных системах (ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 362 УК Украины).
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