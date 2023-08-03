У нардепа Дубинского проходят обыски — подозревают в подделке документов для выезда за границу

3 августа, 11:09
Поделиться:
У нардепа Дубинского проходят обыски — подозревают в подделке документов для выезда за границу (Фото:Офис генерального прокурора/Telegram)

У нардепа Дубинского проходят обыски — подозревают в подделке документов для выезда за границу (Фото:Офис генерального прокурора/Telegram)

Правоохранители проводят обыски у народного депутата по обстоятельствам подделки документов для выезда за границу. Речь идет об Александре Дубинском, сообщил NV источник в правоохранительных органах.

По сообщению Офиса генпрокурора в Telegram, во время войны нардеп от Слуги народа под предлогом сопровождения отца на лечение получил разрешение на выезд из Украины.

Видео дня

Однако сообщается, что он не сопровождал отца — тот самостоятельно выехал и в дальнейшем вернулся в Украину гораздо раньше, чем депутат.

Отмечается, что в период пребывания за границей Дубинский смог подписать и направить официальные документы, как народный депутат. Это может свидетельствовать об их подделке. В Офисе генпрокурора сообщили, что в рамках расследования выясняется, каким образом нардепу удалось это сделать.

Генеральный прокурор внес в Единый реестр досудебных расследований сведения о совершении народным депутатом во время пребывания за границей служебного подлога и несанкционированных действий с информацией, которая обрабатывается в автоматизированных системах (ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 362 УК Украины).

Новость дополняется

Редактор: Юлия Завадская

Теги:   Служба безопасности Украины (СБУ) Обыски партия Слуга народа Александр Дубинский

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X