«Нехорошая» история с Дубинским. Как может начаться война Коломойского против Зеленского и когда будет «тяжелая артиллерия» — Давыдюк 3 августа, 20:53 NV Премиум Игорь Коломойский и Владимир Зеленский (Фото:Коллаж NV / NV / REUTERS/Valentyn Ogirenko)

У народного депутата от Слуги народа Александра Дубинского ГБР и СБУ провели обыски. Следственные действия с тем, что он выезжал за границу для того, чтобы якобы помогать своему отцу. Но его девушка в Инстаграм опубликовала фотографии, по которым смогли определить, что он на самом деле отдыхает в Барселоне.

Сейчас правоохранители могут обвинять Дубинского в том, что он подделывал документы, чтобы выехать из страны.

Начинается ли с этой «предосудительной» истории война «хозяина» Дубинского — бизнесмена Игоря Коломойского и президента Владимира Зеленского, и как она может выглядеть, в интервью Radio NV рассказал политолог Николай Давидюк.

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— Почему Дубинский, человек, который находится среди прочего под санкциями США, который использовал всегда эту риторику о внешнем управлении, говорил то же самое, что члены партии ОПЗЖ, остаются такой неприкосновенной, «священной коровой» во фракции Слуга народа?

— Я думаю, покровительство одного днепропетровского бизнесмена помогает Дубинскому держаться на плаву. И помогает ему как раз таки быть вот этой «священной коровой».

— Ты про Игоря Валерьевича Коломойского?

— Да. Но на самом деле я согласен, что к нему не было вроде бы никаких вопросов, хотя тень [от санкций] уже падала на всю страну. И как раз таки в отношении его друга из ОПЗЖ тоже сегодня ГБР завершило следствие. Деркач, имеется в виду, друг. И, собственно, ГБР завершило следствие по делу Укрнафты.

Это неплохая тень на Коломойского и, собственно, на его команду и команды. Дубинскому, по-моему, до шести лет заключения грозит. Командам, которые Укрнафту доили, вообще 12 лет грозит. Деркач — это вообще чисто российская история — государственная измена. Но это тоже тень, которая падает на Коломойского.

В целом сейчас происходит процесс, когда власть хочет вернуть доверие Соединенных Штатов. И вот таким образом им сигнализирует, что мы вроде бы готовы бороться с олигархами и с коррупцией: «Давайте вернем те отношения, которые были до Вильнюса».