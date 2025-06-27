Эстония объявила о готовности принять истребители, способные нести ядерное оружие
Певкур подтвердил готовность его страны принимать на своей территории истребители союзников (Фото: Ханно Певкур / Х)
Министр обороны Эстонии Ханно Певкур подтвердил готовность его страны принимать на своей территории истребители союзников, которые способны нести ядерное вооружение.
Об этом сообщает ЕRR.
Таким образом он прокомментировал решение Великобритании купить у США 12 многоцелевых истребителей F-35A, способных нести как обычное, так и тактическое ядерное вооружение.
«F-35 уже были в Эстонии, и вскоре снова вернутся в порядке ротации. Мы готовы и в дальнейшем принимать на своей территории союзников, в том числе тех, кто использует такие платформы», — отметил он.
Новые самолеты Великобритании будут совместимы с американскими ядерными авиабомбами и дополнят потенциал НАТО в сдерживании.
25 июня стало известно, что Британия закупит 12 новых истребителей F-35A двойного назначения, которые могут нести как ядерное, так и обычное оружие. Это станет крупнейшим укреплением ядерной позиции Лондона за последнее поколение.
Разработанный американской корпорацией Lockheed Martin F-35A является одной из трех вариаций F-35. Его считают наиболее технологически простой и дешевой версией F-35 с технологией обычного взлета и посадки (CTOL) в отличие от F-35B, который имеет возможности короткого взлета и вертикальной посадки (STOVL). Боекомплект F-35A составляет 180 снарядов. Истребитель оснащен встроенной четырехствольной 25-мм пушкой GAU-22/A.
Ожидается, что F-35A заменит истребители F-16 в качестве основного носителя тактического ядерного оружия НАТО.
25 марта заместитель начальника Главного управления разведки МОУ генерал-майор Вадим Скибицкий заявил, что Россия рассматривает 15 возможных сценариев военных конфликтов до 2045 года, из которых шесть касаются Северной Европы, а четыре — Польши.
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, комментируя информацию ГУР, заявил, что НАТО ответит «полной силой» в случае нападения России на одну из стран Альянса.
В январе министр обороны Германии Борис Писториус заявлял, что учитывая рост российской армии существует вероятность попытки нападения РФ на страны НАТО в 2029—2030 годах. В связи с этим он отметил важность укрепления обороноспособности Альянса до этого времени.