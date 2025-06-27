Эстония объявила о готовности принять истребители, способные нести ядерное оружие

Певкур подтвердил готовность его страны принимать на своей территории истребители союзников (Фото: Ханно Певкур / Х)

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур подтвердил готовность его страны принимать на своей территории истребители союзников , которые способны нести ядерное вооружение.

Об этом сообщает ЕRR.

Таким образом он прокомментировал решение Великобритании купить у США 12 многоцелевых истребителей F-35A, способных нести как обычное, так и тактическое ядерное вооружение.

«F-35 уже были в Эстонии, и вскоре снова вернутся в порядке ротации. Мы готовы и в дальнейшем принимать на своей территории союзников, в том числе тех, кто использует такие платформы», — отметил он.

Новые самолеты Великобритании будут совместимы с американскими ядерными авиабомбами и дополнят потенциал НАТО в сдерживании.

25 июня стало известно, что Британия закупит 12 новых истребителей F-35A двойного назначения, которые могут нести как ядерное, так и обычное оружие. Это станет крупнейшим укреплением ядерной позиции Лондона за последнее поколение.

Разработанный американской корпорацией Lockheed Martin F-35A является одной из трех вариаций F-35. Его считают наиболее технологически простой и дешевой версией F-35 с технологией обычного взлета и посадки (CTOL) в отличие от F-35B, который имеет возможности короткого взлета и вертикальной посадки (STOVL). Боекомплект F-35A составляет 180 снарядов. Истребитель оснащен встроенной четырехствольной 25-мм пушкой GAU-22/A.

Ожидается, что F-35A заменит истребители F-16 в качестве основного носителя тактического ядерного оружия НАТО.

25 марта заместитель начальника Главного управления разведки МОУ генерал-майор Вадим Скибицкий заявил, что Россия рассматривает 15 возможных сценариев военных конфликтов до 2045 года, из которых шесть касаются Северной Европы, а четыре — Польши.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, комментируя информацию ГУР, заявил, что НАТО ответит «полной силой» в случае нападения России на одну из стран Альянса.

В январе министр обороны Германии Борис Писториус заявлял, что учитывая рост российской армии существует вероятность попытки нападения РФ на страны НАТО в 2029—2030 годах. В связи с этим он отметил важность укрепления обороноспособности Альянса до этого времени.