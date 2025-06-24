Диверсии на ж/д, развертывание флота. Bloomberg спрогнозировало, как Россия может начать вторжение в страны Балтии

Возможное вторжение страны-агрессора РФ в страны Балтии может начаться с инсценированного инцидента или гибридного нападения какого-либо рода, в том числе с диверсии на железнодорожной линия Москва-Калининград, которая пролегает через Вильнюс.

Об этом сообщается в материале-прогнозе, который опубликовало агентство Bloomberg 24 июня.

По информации издания, данный участок железной дороги является одним из уязвимых мест — к примеру, в июне 2025 года литовская полиция разыскивала россиянина, который выпрыгнул из движущегося поезда, когда тот проходил по территории Литвы.

Экс-министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис предположил в комментарии агентству, что в качестве первого пункта своего плана вторжения Россия может сфабриковать повод для остановки поезда Москва-Калининград на территории Литвы. Затем Кремль мог бы вводить войска под предлогом защиты «застрявших российских граждан» — де-факто вторгшись в Литву.

Фото: Bloomberg Economics

Кроме того, Россия могла бы начать атаки на Эстонию и Латвию, развернуть свой флот для установления контроля над Балтийским морем и ключевыми островами в его акватории, а также перерезать сухопутное сообщение балтийских стран с Польшей через Сувалкский коридор.

Как предполагает агентство, страны Балтии прибегнут к статье 5 устава НАТО и начнут контрнаступление на Россию и, вероятно, ее сателлита Беларусь. Даже если Альянс не прореагирует, по крайней мере те страны, которые будут находиться близко к местам боевых действий, вероятно, атакуют вторгшиеся российские войска и отправят помощь странам Балтии — видя в ситуации угрозу европейской безопасности и риск того, что они могут стать следующей целью агрессии России.

«Россия, вероятно, ответит на эти атаки ударами по европейским военным базам и критически важной инфраструктуре, включая цели в крупных европейских городах. Потери будут значительными. Ключевые порты будут закрыты, а торговля в Балтийском море прекратится. Рынки рухнут. Обе стороны, вероятно, будут вести гибридные операции, в том числе против подводных кабелей и энергетической инфраструктуры. И Россия, и страны Балтии, скорее всего, будут проводить гибридные операции, в том числе против энергетической инфраструктуры и подводных кабелей», — прогнозирует Bloomberg.

В условиях, «когда Россия сеет смуту», президент Трамп может засомневаться, стоит ли действовать. Соответственно, вместо однозначного ответа, которого ждут от Вашингтона союзники по НАТО, вполне возможно, что президент США просто опубликует в своей соцсети Truth Social пост с призывом «МИР, А НЕ ВОЙНА» или призовет Европу «Поговорить с Владимиром», пишет агентство.

Белый дом не ответил на запрос о комментарии к данному материалу, сообщает Bloomberg.

«Угрозы Кремля о ядерном ответе могут еще больше парализовать США и некоторые страны Западной Европы, но другие европейские чиновники настаивают, что на Востоке и в странах Балтии это будет проигнорировано, потому что люди там уже привыкли к угрозам Путина. Тем не менее, опасения ядерной эскалации, вероятно, ограничат прямые удары по России со стороны европейских ядерных держав», — подытожило агентство.

Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте неоднократно говорил о том, что Россия стремительно наращивает производство оружия. По оценкам западной разведки, РФ произведет 1500 танков, 3000 бронемашин и 200 ракет Искандер в 2025 году.

Он также добавил, что Москва сотрудничает с Китаем, Северной Кореей и Ираном, а также восстанавливает свои силы с использованием китайских технологий.

В марте немецкая разведка сообщала, что российский диктатор Владимир Путин готовится к масштабной войне с НАТО до конца десятилетия.

25 марта заместитель начальника Главного управления разведки МОУ генерал-майор Вадим Скибицкий заявил, что Россия рассматривает 15 возможных сценариев военных конфликтов до 2045 года, из которых шесть касаются Северной Европы, а четыре — Польши.

В январе министр обороны Германии Борис Писториус заявлял, что учитывая рост российской армии существует вероятность попытки нападения РФ на страны НАТО в 2029—2030 годах. В связи с этим он подчеркнул важность укрепления обороноспособности Альянса до этого времени.

12 апреля генинспектор Бундесвера Карстен Бройер заявил — он считает, что Россия может совершить нападение на страны НАТО уже в 2029 году, который, по его словам, станет целевым для перевооружения немецкой армии.

6 мая премьер-министр Нидерландов Дик Схоф заявил, что угроза со стороны России не ограничивается только Украиной и все чаще приобретает гибридные формы.