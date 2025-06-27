«Подготовка к конфликту с Западом». В Бундесвере предупреждают, что Россия после войны против Украины станет не слабее, а сильнее

В Бундесвере считают, что российские вооруженные силы станут после этой войны сильнее (Фото: REUTERS/Sergey Pivovarov)

Инспектор сухопутных войск Германии генерал-лейтенант Альфонс Майс предупредил, что российские вооруженные силы станут после войны против Украины сильнее.

Об этом сообщает Bild.

«Я твердо убежден, что российские вооруженные силы станут после этой войны сильнее», — сказал он.

Он убежден, что для России уровень потерь вообще не играет никакой роли, ведь страна-агрессор мобилизует 200 тысяч призывников ежегодно.

Реклама

«Они увеличили численность личного состава до 1,5 миллионов. Это подготовка к масштабному конфликту с Западом», — заявил он.

25 марта заместитель начальника Главного управления разведки МОУ генерал-майор Вадим Скибицкий заявил, что Россия рассматривает 15 возможных сценариев военных конфликтов до 2045 года, из которых шесть касаются Северной Европы, а четыре — Польши.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, комментируя информацию ГУР, заявил, что НАТО ответит «полной силой» в случае нападения России на одну из стран Альянса.

В январе министр обороны Германии Борис Писториус заявлял, что учитывая рост российской армии существует вероятность попытки нападения РФ на страны НАТО в 2029—2030 годах. В связи с этим он отметил важность укрепления обороноспособности Альянса до этого времени.