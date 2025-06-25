НАТО о Приднестровье: РФ работает над подрывом демократии в Молдове, но военной угрозы нет

НАТО прокомментировало данные Молдовы о переброске российских сил в Приднестровье. По данным Альянса, военной угрозы для Молдовы на данном этапе нет.

Об этом сообщает Newsmaker со ссылкой на заявление высокопоставленного чиновника НАТО на закрытом брифинге.

Представитель НАТО отметил, что Россия активно работала над подрывом молдавских демократических институтов на президентских выборах и на конституционном референдуме. По его словам, в 2024 году Москва потратила на эти цели миллионы долларов и направила эти деньги для финансирования своих подконтрольных партий и поддержки их дезинформационными кампаниями в социальных сетях.

Реклама

В то же время чиновник подчеркнул, что когда речь идет о реальной военной угрозе прямо сейчас, НАТО не видит никаких признаков прямой российской военной угрозы для Молдовы.

По его словам, НАТО использует свои возможности для помощи в безопасности воздушного пространства Молдовы.

Ранее премьер-министр Молдовы Дорин Речан заявил, что РФ планирует значительно увеличить количество своих солдат в непризнанном Приднестровье, но перебросить туда их Кремль не может, поскольку территория не имеет выхода к морю и расположена между Украиной и Молдовой.

6 июня экс-заместитель начальника Главного управления разведки Илья Павленко заявил, что страна-агрессор Россия разжигает региональное напряжение из-за замороженных конфликтов в Грузии, Приднестровье и на Южном Кавказе.