О самом важном для Украины после саммита НАТО

Высокие встречи в рамках НАТО и ЕС показали, что стакан ожиданий скорее полуполный, чем полупустой

1. Военные расходы европейские участники НАТО согласились поднять на невиданные 5% ВВП (да, не сразу, но все же — консенсусом).

2. Трамп не только не вывел США из НАТО — а был и такой сценарий, — а выглядел даже очень счастливым от своих европартнеров.

3. Ни в одном итоговом документе не говорится, что Украина никогда не станет участником Альянса. А на подобном заявлении настаивал Путин, и не был против него Трамп.

С другой стороны, особых прорывов по Украине не произошло, но, учитывая специфику американо-европейских отношений и пока зависимость Европы от США, результаты и не могли быть лучше.

Для Украины важнее всего сейчас то, что на территории ЕС разворачиваются масштабные военные производства, продукция которых будет поставляться в Украину. Эти производства — часть новой архитектуры европейской безопасности, которая пока только создается — параллельно с НАТО, но при этом не будет критически зависеть от Вашингтона. И вовлечение Украины в эту новую архитектуру просто неизбежно, потому что это в интересах самой Европы.

Что касается дипломатических усилий — то они сейчас испытывают очевидный кризис. Это признал даже Трамп. Хотя он пока и будет оставаться главным инициатором дипломатических подходов. Европейцы пока только на пути, чтобы стать полностью самостоятельным субъектом мировой геополитической игры.

