Из-за мобилизации в армию РФ. Около тысячи крымских татар выехали в Турцию 27 декабря, 18:05 Крымскотатарская молодежь (Фото:Совет министров Республики Крым/Wikipedia)

С начала объявления преступной мобилизации Российской Федерации из временно оккупированного Крыма в Турцию вынужденно выехали около 1000 крымских татар.

Об этом сообщила пресс-служба представительства президента Украины в АР Крым в Facebook.

Постоянная представительница президента в Крыму Тамила Ташева в рамках визита в Турцию провела встречу с замминистра иностранных дел страны Ясином Серимом.

Видео дня

Читайте также: Нариман Джелял Что делать крымчанам в условиях мобилизации на войну против Украины

Стороны также обсудили проблему политических заключенных. В настоящее время эта тема остается в повестке дня для Турции в рамках ее контактов с РФ.

Также постоянная представительница отметила поддержку Крымской платформы со стороны Турции и ее участие в Саммитах на самом высоком уровне. В ответ Серим заверил, что Турецкая Республика и дальше будет поддерживать деятельность Крымской платформы.

В сентябре Украина просила страны Балтии, а также Польшу и Грузию содействовать выезду коренных народов Крыма с территории оккупированного полуострова и РФ из-за массовой мобилизации крымских татар на войну против Украины.