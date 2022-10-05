Что делать крымчанам в условиях мобилизации на войну против Украины 5 октября, 17:03

«Частичная» мобилизация подлила масла в огонь в споры о том, уезжать или оставаться на полуострове

Многие годы крымских татар лихорадит от споров о том, стоит ли уезжать из Крыма или нет. Это последствия от пережитого геноцида и сложного процесса возвращения на родину.

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С 2014 года эта дискуссия обрела новый аспект, так как покидать оккупированный Крым люди стали не из-за учебы, в поисках работы или лучших условий жизни, а в силу несогласия с оккупацией и страха перед преследованиями за свои убеждения.

Разногласия между условными «крымскими» и «киевскими», возникли из-за объективно разного восприятия жизни в оккупации, моделей поведения, а также субъективных, часто неосторожных высказываний обеих сторон в адрес друг друга, активно стремятся усугубить и использовать российские власти и пропагандисты.

И вот «частичная» мобилизация подлила масла в огонь. Слышны возгласы о том, что тот, кто уезжает, поступает дурно, а кто остался — правильно, и наоборот. Или почему «бегущие» от мобилизации в Крыму едут в третьи страны, а не в Украину. И другие поспешные, необдуманные, абсолютно ненужные в этой сложной ситуации заявления. Часто высказанные в резкой форме без учета индивидуальных обстоятельств, толкнувших человека поступить тем или иным образом.

Это ложный путь. И вести подобные дискуссии в таком ключе не только пустая трата времени и сил, но и просто вредное для консолидации общих усилий занятие.

Очевидно, что люди покидают родину, оказавшись перед серьезным вызовом их убеждениям, их безопасности и свободе. Очевидно, что они не хотят участвовать в преступлениях против собственной страны, убивать или гибнуть в войне с собственной армией, своими защитниками.

И не слышно в Крыму людей, готовых взять на себя смелость и ответственность объяснить людям ситуацию и призвать к определенным действиям. Не в последнюю очередь потому, что сделать это, значит подвергнуть себя серьезной опасности. В условиях, когда информационные коммуникации малодоступны, а гражданские сети нарушены.

Так можно ли судить людей за то, что они поступают исходя из собственных представлений?

Вместе с тем, есть ли основания утверждать, что сам факт проживания в Крыму, служит оправданием подлого и лицемерного поведения. Или служит критерием смелости, гражданской активности, политической или духовной зрелости. Нет!

У каждого есть выбор не участвовать в этих преступлениях

Как не имеет под собой оснований заявление, что все патриотичные, «адекватные» граждане Украины покинули оккупированный Крым. Большинство из них продолжает жить на полуострове. И это огромное преимущество Украины.

Мало ли вы знаете откровенных коллаборационистов, да и просто негодяев, которые кичатся своей крымской пропиской? Особенно в противовес тем, кто вынужденно покинул родную землю. Тем более был изгнан из Крыма.

И если не просто оправдывает преступления, а призывает и принуждает в них активно участвовать своих соотечественников, имеют ли значение его напыщенные заявления, что он и вы вместе с ним живете на родине? Служит ли это оправданием его подлости?

Много ли стоит жизнь на родине, если человек не находит в себе сил хотя бы просто не соглашаться с негодяями, захватившими его родную землю.

Цена таким поступкам примерно такая же, что и попыткам других людей, живущих на свободной территории, знающих о жизни в оккупации по рассказам других, безапелляционно, необдуманно, а значит безрезультатно рассуждать и указывать, как следует жить в оккупации. Легко распоряжаться жизнями и судьбами людей.

Еще раз повторюсь — это ложный путь. Путь, который ведет к серьезным последствиям, препятствующим консолидации нашего общества.

Поступки человека следует оценивать с точки зрения их соответствия общечеловеческим моральным принципам и духовным ценностям.

Поступает ли он/она по совести. Направлены ли его/ее усилия на достижение справедливости или потворствуют распространению бесправия. Искренне следует своим убеждениям или мимикрирует в поисках сиюминутной выгоды. Соглашается с подлостью или доступным способом протестует против нее.

А это не зависит от места проживания.

Нами должно быть понято и признано, что участие в преступлениях российской власти против нашего народа, нашей страны — тоже преступление, в котором человек сознательно, неосознанно или под давлением принимает участие.

У каждого есть выбор не участвовать в этих преступлениях. Всегда есть!

Необходимо любым способом — уезжая или оставаясь — избегать участия в войне России против нашей собственной страны — Украины.

Правозащитники и в Украине, и в России вырабатывают алгоритмы соответствующих действий по защите ваших прав и интересов. Будьте информированы!

И, наконец, оставайтесь людьми. Людьми честными перед собой и перед своим народом.

Поступая справедливо и по совести вы всегда поступаете правильно!

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