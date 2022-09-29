Ловушка на границе. Почему многих беженцев из оккупированного Крыма не пускают в Евросоюз 29 сентября, 22:18 Эксклюзив НВ Автомобили выстроились в очередь на мосту через реку Нарва на границе России и Эстонии. 18 сентября 2022 года (Фото:Janis Laizans / REUTERS)

Жители оккупированного Крыма, которые через территорию РФ пытаются попасть в страны Балтии, массово сталкиваются с отказом в пересечении границы. В посольстве Эстонии подчеркивают: политика в отношении украинцев не изменилась, но вероятная проблема — в документах.



Страны Балтии отказываются пускать на свою территорию граждан Украины — жителей временно оккупированного Крыма, которые, пытаясь избежать принудительной мобилизации в российскую армию, бегут в эти страны через территорию РФ. Об этом сообщил в ФБ глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

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«Зеленого коридора» из Крыма в свободную Украину пока не существует, напоминает журналист Осман Пашаев. Так что крымцы вынуждены эвакуироваться через российскую территорию. Между тем, «латвийские, польские, эстонские и литовские пограничники возвращают обратно в Россию крымских татар, которые бегут от попадания в российскую армию, убивающую крымских татар и украинцев на материке», подчеркивает он.

НВ обратился к диппредставительствам стран Балтии в Украине с просьбой прояснить ситуацию. В посольстве Эстонской Республики ответили, что эстонская политика в отношении украинцев не изменилась, и граждане с внутренними или зарубежными паспортами имеют право на выезд в страну, в том числе и с территории России. Однако в отсутствие украинских документов трудности с въездом могут возникать, признают в посольстве.

В своем сообщении Чубаров описывает ситуацию, когда семья из оккупированного Крыма не успела в свое время попасть в Херсон, чтобы оформить украинское свидетельство о рождении ребенка. Теперь в отсутствие украинских документов ее «не пустят ни в Латвию, ни в Литву, ни в Грузию, ни в Эстонию», отмечает глава Меджлиса, поэтому вся семья вынуждена вернуться на территорию РФ.

Если у обоих родителей есть украинские паспорта, но ребенок не успел получить украинское свидетельство о рождении и действительно речь идет об объективных временных ограничениях, семью пустят в Эстонию, комментируют такую ситуацию в посольстве. «Мы пытаемся с пониманием относиться к сложной ситуации, в которой оказались украинцы в Крыму, в частности, крымские татары, и на временно оккупированной территории и искать оптимальные решения, чтобы помочь», — отмечают в пресс-службе дипучреждения.

В случае сложностей с пересечением границы украинцам там рекомендуют обратиться в Посольство Украины в Таллинне, с которым в решении подобных вопросов тесно сотрудничают пограничная служба и полиция Эстонии.

Между тем в посольствах Литовской и Латвийской Республик, куда НВ также обратился за комментарием по ситуации с въездом крымцев с территории РФ, на момент выхода публикации не ответили.

Получить комментарий от отечественного МИДа и ОП редакции не удалось.

Чубаров признает, что большинство беженцев из Крыма не имеют на руках всех необходимых документов, гарантирующих беспрепятственное пересечение границ третьих стран. Однако, ввиду обстоятельств, при которых эти люди вынуждены бежать из РФ, призывают украинские власти на межгосударственном уровне согласовать установление для них «таких же условий пересечения границ, которые были предоставлены гражданам Украины в феврале-марте 2022 года, когда эвакуировались миллионы граждан Украины».