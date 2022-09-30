Украина просит страны Балтии, Польшу и Грузию содействовать выезду коренных народов Крыма с территории полуострова 30 сентября, 10:31 Россия массово вручает повестки крымским татарам, в Киеве говорят о геноциде (Фото:Кримськотатарський Ресурсний Центр/Facebook)

Украина просит страны Балтии, а также Польшу и Грузию содействовать выезду коренных народов Крыма с территории оккупированного полуострова и РФ из-за массовой мобилизации крымских татар на войну против Украины.

Об этом сообщила вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук в Telegram.

По ее словам, крымские татары и другие коренные народы оккупированного РФ полуострова пытаются всеми силами избежать мобилизации в российскую армию, в частности, уехать в дружественные Украине страны.

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«Минреинтеграции начало получать сведения, что польские, латвийские, эстонские, литовские и грузинские пограничники иногда отказывают представителям коренных народов Крыма в пересечении границы, заставляя их возвращаться в Крым или в Россию. Обращаемся к правительствам Польши, Латвии, Эстонии, Литвы и Грузии с просьбой содействовать выезду представителей коренных народов Крыма с территории украинского Крыма и с территории России в третьи страны», — отметила она.

Верещук добавила, что сейчас поддержка коренных народов Крыма со стороны международного сообщества важна как никогда.

23 сентября в общественной организации Крым SOS сообщили, что в оккупированном Крыму 90% повесток получили крымские татары и такая мобилизация может привести к геноциду.



Геноцидом по этническому признаку назвал массовую мобилизацию крымских татар и советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.



А президент Владимир Зеленский заявил, что Россия использует мобилизацию для уничтожения представителей коренных народов. В частности, оккупированного Крыма, а также Кавказа, Сибири и других территорий РФ.



25 сентября ставленник Кремля в оккупированном Крыму Сергей Аксенов заявил, что проведение частичной мобилизации на полуострове завершится до конца дня.