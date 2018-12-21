Турция решила повременить с военной операцией в Сирии Сегодня, 17:05 61 Цей матеріал також доступний українською Реджеп Эрдоган заявил, что Турция не претендует на сирийские земли

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что анонсированная ранее военная операция против курдов на севере Сирии откладывается.

Это решение принято после заявлений о выводе американских военных из Сирии и переговоров с президентом США Дональдом Трампом, передает Анадолу.

"Безусловно, речь идет о временной отсрочке операции", - сказал Эрдоган, который считает наступление на сирийских курдов "борьбой с террористами".

Трамп записал видеообращение в связи с решением о выводе военных США из Сирии

По его словам, США объявили о выводе своих войск после того, как получили заверение, что Анкара продолжит операцию против боевиков террористической организации Исламское государство.

"Глава Белого дома поинтересовался у меня, сможет ли Турция очистить регион от террористов ИГИЛ. На это я ответил, что Турция и ранее успешно боролась и продолжит борьбу с террористами в Сирии. От Вашингтона лишь требуется логистическая поддержка", - пояснил президент Турции.

Напомним, что 12 декабря Реджеп Эрдоган заявил, что турецкие войска начнут новую операцию против сирийских курдов YPG, которых Анкара считает террористами, к востоку от реки Евфрат на севере Сирии.

Спустя неделю США объявили о выводе американских войск из Сирии. Президент Дональд Трамп аргументировал это решение победой США над боевиками ИГИЛ в Сирии.

Сирийские курды заявили, что могут прекратить боевые операции против ИГИЛ в Сирии и передислоцироваться в район турецкой границы в случае наступления со стороны Турции.