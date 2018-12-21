Турция решила повременить с военной операцией в Сирии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что анонсированная ранее военная операция против курдов на севере Сирии откладывается.
Это решение принято после заявлений о выводе американских военных из Сирии и переговоров с президентом США Дональдом Трампом, передает Анадолу.
"Безусловно, речь идет о временной отсрочке операции", - сказал Эрдоган, который считает наступление на сирийских курдов "борьбой с террористами".
Трамп записал видеообращение в связи с решением о выводе военных США из Сирии
По его словам, США объявили о выводе своих войск после того, как получили заверение, что Анкара продолжит операцию против боевиков террористической организации Исламское государство.
"Глава Белого дома поинтересовался у меня, сможет ли Турция очистить регион от террористов ИГИЛ. На это я ответил, что Турция и ранее успешно боролась и продолжит борьбу с террористами в Сирии. От Вашингтона лишь требуется логистическая поддержка", - пояснил президент Турции.
Напомним, что 12 декабря Реджеп Эрдоган заявил, что турецкие войска начнут новую операцию против сирийских курдов YPG, которых Анкара считает террористами, к востоку от реки Евфрат на севере Сирии.
Спустя неделю США объявили о выводе американских войск из Сирии. Президент Дональд Трамп аргументировал это решение победой США над боевиками ИГИЛ в Сирии.
Сирийские курды заявили, что могут прекратить боевые операции против ИГИЛ в Сирии и передислоцироваться в район турецкой границы в случае наступления со стороны Турции.