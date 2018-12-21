Сирийские курды предупредили о прекращении операций против ИГИЛ в случае наступления Турции Сегодня, 15:29 79 Цей матеріал також доступний українською Ильхам Ахмад

Сирийские курды могут прекратить боевые операции против оставшихся боевиков Исламского государства в Сирии и передислоцироваться в район турецкой границы в случае наступления со стороны Турции.

Об этом 21 декабря заявила один из лидеров сирийских курдов, сопредседатель Совета Демократической Сирии Ильхам Ахмад во время переговоров с представителями Франции касательно планируемого вывода американских войск из Сирии, передает Daily Mail.

Она предупредила, что вероятное наступление армии Турции на подконтрольные сирийским курдам территории может привести к прекращению битвы против ИГИЛ в Сирии.

"Мы продолжим нашу миссию, но противостоять терроризму будет сложно, потому что наши силы будут вынуждены отойти от линии фронта в Дайр-эз-Зауре, чтобы занять позиции на границе с Турцией для контрудара в случае нападении [со стороны турецкой армии]", - сказала она.

Ильхам Ахмад также выразила опасение, что сирийские курды могут "потерять контроль над ситуацией" вокруг тюрем, где содержатся иностранные боевики ИГИЛ, в том числе возможен побег почти 1000 джихадистов. Она предупредила, что оставшиеся ячейки ИГИЛ могут воспользоваться выводом войск США для перегруппировки, а Турция может продолжить свое наступление на самопровозглашенную курдскую автономию Рожава.

В связи с этим Ильхам Ахмад попросила официальный Париж о дипломатической и военной поддержке для "обеспечения мира и стабильности в регионе".

Напомним, в Белом доме подтвердили начало вывода американских военнослужащих из Сирии после того, как президент Дональд Трамп заявил о победе США над боевиками Исламского государства в Сирии.

В Сенате США назвали решение Трампа "дорогостоящей ошибкой". Союзные США Демократические силы Сирии также раскритиковали вывод американских войск.

Численность контингента США в Сирии составляет около двух тысяч военнослужащих.