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Трамп записал видеообращение в связи с решением о выводе военных США из Сирии

Сегодня, 03:02
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Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп записал видеообращение, в котором вновь повторил свое заявление о том, что победа над террористической группировкой Исламское государство одержана, поэтому американским военным надо вернуться домой.

Соответствующее видео он разместил на своей странице в Twitter.

"Мы долго воевали в Сирии. Я президент уже почти два года, и мы по-настоящему подняли уровень боевых действий, и мы победили ИГ. Мы их побили, побили очень сильно, забрали обратно территорию, и пришло время нашим войскам вернуться домой", - сказал Трамп.

В своем обращении американский президент подчеркнул, что был очень огорчен, когда приходилось сообщать семьям и близким военнослужащих, о том, что они были убиты в военных действиях.

 "Вы увидите скоро американских героев", - сказал Трамп, отметив, что американские военные - "великие герои всего мира, потому что они боролись с ИГ, которое вредит всему миру".

Напомним, что в Белом доме подтвердили начало вывода американских военнослужащих из Сирии после того, как президент Дональд Трамп заявил о победе США над боевиками Исламского государства в Сирии.

Численность контингента США в Сирии составляет около двух тысяч военнослужащих.

По даннім СМИ, вывод американских войск из Сирии может продлиться от двух до трех месяцев.

Теги:   Американские военные Дональд Трамп Вывод войск Сирия

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