Турция нанесла авиаудары по позициям курдов в Сирии и Ираке

20 ноября, 04:49
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Анкара называет своими целями позиции Рабочей партии Курдистана, Союза общин Курдистана и «Отрядов народной самообороны» (Фото:twitter.com/tcsavunma)

Анкара называет своими целями позиции Рабочей партии Курдистана, Союза общин Курдистана и «Отрядов народной самообороны» (Фото:twitter.com/tcsavunma)

Турция совершила воздушные атаки по позициям курдских формирований в северных частях Сирии и Ирака. Анкара утверждает, что «проводит операцию Пендже-Кылыч» в соответствии с правом на самооборону по 51 ст. Устава ООН.

Об этом сообщило Министерство национальной обороны Турции.

Ведомство опубликовало видео авиаударов, утверждая, что «гнезда террористов уничтожаются прямыми попаданиями».

Видео дня

https://twitter.com/tcsavunma/status/1594107015684845568?s=20&t=VEdkkou3gf7WqpR1SejyyA
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Анкара называет своими целями позиции Рабочей партии Курдистана, Союза общин Курдистана и «Отрядов народной самообороны». Эти организации в Турции признаны террористическими. Утверждается, что базы, по которым наносятся удары, якобы «используются для подготовки атак против Анкары».

Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Ирак Турция Сирия Курдистан Курды Сирийские курды

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