Турция нанесла авиаудары по позициям курдов в Сирии и Ираке
Анкара называет своими целями позиции Рабочей партии Курдистана, Союза общин Курдистана и «Отрядов народной самообороны» (Фото:twitter.com/tcsavunma)
Турция совершила воздушные атаки по позициям курдских формирований в северных частях Сирии и Ирака. Анкара утверждает, что «проводит операцию Пендже-Кылыч» в соответствии с правом на самооборону по 51 ст. Устава ООН.
Об этом сообщило Министерство национальной обороны Турции.
Ведомство опубликовало видео авиаударов, утверждая, что «гнезда террористов уничтожаются прямыми попаданиями».
Анкара называет своими целями позиции Рабочей партии Курдистана, Союза общин Курдистана и «Отрядов народной самообороны». Эти организации в Турции признаны террористическими. Утверждается, что базы, по которым наносятся удары, якобы «используются для подготовки атак против Анкары».