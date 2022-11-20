Турция нанесла авиаудары по позициям курдов в Сирии и Ираке 20 ноября, 04:49 Анкара называет своими целями позиции Рабочей партии Курдистана, Союза общин Курдистана и «Отрядов народной самообороны» (Фото:twitter.com/tcsavunma)

Турция совершила воздушные атаки по позициям курдских формирований в северных частях Сирии и Ирака. Анкара утверждает, что «проводит операцию Пендже-Кылыч» в соответствии с правом на самооборону по 51 ст. Устава ООН.

Об этом сообщило Министерство национальной обороны Турции.



Ведомство опубликовало видео авиаударов, утверждая, что «гнезда террористов уничтожаются прямыми попаданиями».

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Анкара называет своими целями позиции Рабочей партии Курдистана, Союза общин Курдистана и «Отрядов народной самообороны». Эти организации в Турции признаны террористическими. Утверждается, что базы, по которым наносятся удары, якобы «используются для подготовки атак против Анкары».