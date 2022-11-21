Турция обвинила курдских боевиков в ударе по своему пограничному району и заявила о погибших 21 ноября, 19:56 Последствия ракетного удара по приграничному району Турции (Фото:Скриншот видео Rojava Information Center / Twitter)

По меньшей мере три человека погибли после ракетного обстрела Каркомыша в приграничном районе Турции.

Об этом сообщает Daily Sabah.

Еще шесть человек получили ранения. Под обстрелы попали школа, два дома и грузовик, сообщил глава МВД Турции Сулейман Сойлу. Турецкие власти обвинили боевиков группировки Рабочая партия Курдистана в том, что они выпустили пять ракет с севера Сирии.

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14 ноября правительство Турции обвинило курдских боевиков во взрыве на улице Истикляль в Стамбуле 13 ноября, в результате которого погибли шесть человек и более 80 получили ранения. Ни одна группировка не взяла на себя ответственность за взрыв. Рабочая партия Курдистана и Сирийские демократические силы отрицают свою причастность.

19 ноября Сирийские демократические силы, возглавляемые курдами, сообщили, что турецкая авиация обстреляла два села на севере Сирии.

В воксресенье, 20 ноября, Турция совершила воздушные атаки по позициям курдских формирований в северных частях Сирии и Ирака. Анкара утверждает, что проводит операцию Пендже-Кылыч в соответствии с правом на самооборону по 51 ст. Устава ООН.