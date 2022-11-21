Турция обвинила курдских боевиков в ударе по своему пограничному району и заявила о погибших

21 ноября, 19:56
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Последствия ракетного удара по приграничному району Турции (Фото:Скриншот видео Rojava Information Center / Twitter)

Последствия ракетного удара по приграничному району Турции (Фото:Скриншот видео Rojava Information Center / Twitter)

По меньшей мере три человека погибли после ракетного обстрела Каркомыша в приграничном районе Турции.

Об этом сообщает Daily Sabah.

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Еще шесть человек получили ранения. Под обстрелы попали школа, два дома и грузовик, сообщил глава МВД Турции Сулейман Сойлу. Турецкие власти обвинили боевиков группировки Рабочая партия Курдистана в том, что они выпустили пять ракет с севера Сирии.

Видео дня

https://twitter.com/RojavaIC/status/1594377647592964099?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1594377647592964099%7Ctwgr%5Ed5f3bbf497aa3bcc686215589cf18bec88ac3097%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fbabel.ua%2Fnews%2F87310-turechchina-zvinuvatila-kurdskih-boyovikiv-v-udari-po-svoyemu-prikordonnomu-rayonu-i-zayavila-pro-zagiblih

14 ноября правительство Турции обвинило курдских боевиков во взрыве на улице Истикляль в Стамбуле 13 ноября, в результате которого погибли шесть человек и более 80 получили ранения. Ни одна группировка не взяла на себя ответственность за взрыв. Рабочая партия Курдистана и Сирийские демократические силы отрицают свою причастность.

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19 ноября Сирийские демократические силы, возглавляемые курдами, сообщили, что турецкая авиация обстреляла два села на севере Сирии.

В воксресенье, 20 ноября, Турция совершила воздушные атаки по позициям курдских формирований в северных частях Сирии и Ирака. Анкара утверждает, что проводит операцию Пендже-Кылыч в соответствии с правом на самооборону по 51 ст. Устава ООН.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Турция Сирия Курды Сирийские курды ракетный обстрел

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