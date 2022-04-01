«Подорвала экономический рост для всех». Россия не может быть конструктивным партнером в G20 из-за ее вторжения в Украину — Трюдо 1 апреля, 06:17 Цей матеріал також доступний українською Джастин Трюдо (Фото:REUTERS/Blair Gable)

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что Россия не может быть конструктивным партнером в G20 из-за ее вторжения в Украину.

Война России против Украины — главные события 31 марта



Об этом сообщает Reuters.

По его словам, лидеры G20 ведут переговоры об участии России, потому что война на Украине «подорвала экономический рост для всех в мире, и (Россия) не может быть конструктивным партнером».

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«Суть в следующем: Это не может быть обычным делом, когда Владимир Путин просто сидит за столом и делает вид, что все в порядке», — сказал Трюдо.

Президент США Джо Байден заявлял, что, по его мнению, Россию следует исключить из G20.

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