«Подорвала экономический рост для всех». Россия не может быть конструктивным партнером в G20 из-за ее вторжения в Украину — Трюдо
Джастин Трюдо (Фото:REUTERS/Blair Gable)
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что Россия не может быть конструктивным партнером в G20 из-за ее вторжения в Украину.
Война России против Украины — главные события 31 марта
Об этом сообщает Reuters.
По его словам, лидеры G20 ведут переговоры об участии России, потому что война на Украине «подорвала экономический рост для всех в мире, и (Россия) не может быть конструктивным партнером».
«Суть в следующем: Это не может быть обычным делом, когда Владимир Путин просто сидит за столом и делает вид, что все в порядке», — сказал Трюдо.
Президент США Джо Байден заявлял, что, по его мнению, Россию следует исключить из G20.
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