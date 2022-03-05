Большое турне. Трюдо едет в Европу, чтобы обсудить противодействие российской агрессии 5 марта, 06:11 Цей матеріал також доступний українською Джастин Трюдо (Фото:REUTERS/Blair Gable)

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо едет в Европу, чтобы обсудить противодействие российской агрессии.

На следующей неделе премьер-министр Канады Джастин Трюдо проведет большое турне по европейским странам. Об этом говорится на сайте правительства Канады.

«В ходе визита премьер-министр будет взаимодействовать с близкими союзниками, чтобы развить наш скоординированный ответ на неспровоцированную и неоправданную военную агрессию России против Украины», — говорится в сообщении на сайте правительства.

Главная цель визитов — «укрепление солидарности Канады с европейскими партнерами и союзниками перед лицом необоснованного вторжения России в Украину». Турне продлится с 6 по 11 марта.

6 марта в Лондоне Трюдо встретится с премьер-министром Британии Борисом Джонсоном. К ним присоединится премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, чтобы согласовать дополнительные меры реагирования на вопиющее нарушение Россией международного права.

8 марта канадский премьер поедет в Ригу, где встретится с главами правительств Латвии, Литвы и Эстонии. Они планируют «вместе работать над дополнительной поддержкой Украины и другими общими приоритетами».

Также Трюдо встретится с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, чтобы обсудить ответ Альянса на продолжающиеся нападения России на Украину.

Напомним, что премьер-министр Канады Джастин Трюдо в разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским пообещал дальнейшую поддержку украинскому народу в его борьбе с полномасштабным российским вторжением.

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